Uite care este dimensiunea IDEALA a sanilor! Concluzia esteticienilor este neasteptata Potrivit unui studiu publicat in revista de specialitate „Plastic and Reconstructive Surgery”, oamenii de stiinta britanici au stabilit care este marimea ideala a sanilor. Studiul s-a desfasurat prin chestionarea a 1.315 de persoane (de ambele sexe, oameni simpli, dar si chirurgi plasticieni) care au fost pusi sa priveasca mai multe poze cu marimi diferite de sani si sa aleaga care li se par ideali. Astfel, s-a stabilit ca marimea ideala a sanilor trebuie sa fie considerata in fucntie de raportul 45:55 – adica 45% din volumul total de 100 % din tesutul mamar sa fie deasupra liniei mamelonului,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

