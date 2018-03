Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Gabor a stralucit la un eveniment monden, acolo unde s-a afișat cu o schimbare de look. Vedeta s-a intors in Romania, iar prima ei apariție publica de atunci i-a lasat pe mulți cu gura cascata.

- Cristi Pascu, unul dintre cei mai apreciati hairstylisti din Romania, recomanda celor care iubesc blondul sa indrazneasca mai mult si sa-si vopseasca parul in rose gold, noua culoare-vedeta a sezonului.

- INNA a facut show in Mexic in fața a 10.000 de fani. Vedeta este un artist iubit și apreciat la nivel internațional, mai ales in Mexic, acolo unde fiecare concert este mereu o intalnire emoționanta și exploziva cu fanii care o susțin și ii asculta muzica. INNA a susținut doua concerte in Mexic in…

- Cristi Pascu: Uita de blond! Rose Gold este culoarea vedeta a sezonului! “Nuanta Rose Gold fost lansata timid in urma cu trei ani, insa a castigat foarte mult teren in ultima vreme. Este o culoare frumoasa, spectaculoasa si totodata decenta. Nu este ca verdele, sa spunem, mult prea extravagant. De…

- Binecunoscuta cantareața Nico are o forma fizica de invidiat. Vedeta, insa, a marturisit ca a renunțat la diete. Nico, care a facut liceul la fara frecvența , este o cantareața de succes de pe piața muzicala din Romania. Ea nu este doar posesoarea unei voci foarte bune, ci atrage atenția și prin felul…

- Anca Surdu a dezvaluit ca anumite clipe din timpul parcursului sau nu au fost difuzate si ca nu intelege care este cauza pentru care producatorii au ales sa le omita. "Nu știu de ce nu s-a dat, am avut un intreg moment in care mi-am luat ramas-bun de la colegi, am plans, a fost greu", a spus…

- La un eveniment special – gala revistei Uniunii muzicologilor și compozitorilor romani, intr-un loc special -Aula Palatului Cantacuzino, nici ca se putea o confesiune mai speciala. Compozitorul Horia Moculescu a marturisit ca a fost cam indragostit de Marina Voica. Invitat sa-i acorde un premiu omagial…

- Prezentat la Salonul Internațional de Automobile de la București la doar cateva ore dupa premiera mondiala din China, noul Volkswagen Touareg a atras publicul ca un magnet. Este pentru prima data cand in Romania este prezentat un model inaintea celorlalte piețe europene, fapt ce demonstreaza atenția…

- Fiica Danielei Gyorfi a spus ce fac parinții ei in dormitor, atunci cand a fost intrebata acest lucru, in cadrul emisiunii “Aici, eu sunt vedeta”, de la Antena 1. Maria, fiica Danielei și a lui George, a fost invitata in emisiunea “Aici eu sunt vedeta“, unde a fost intrebata despre ce crede ea ca…

- Cantareața Andra are parte de una dintre cele mai importante zile din viața ei. Vedeta este mai emoționata ca niciodata. Andra, care are caștiguri foarte frumoase la postul de televiziune Pro TV , este una dintre cele mai de succes artiste de pe paiața muzicala din Romania. Și in plan personal se poate…

- A murit tatal Amaliei Enache. Vedeta PRO TV, care in urma cu 10 ani, tot in luna martie, a pierdut-o pe mama ei, e in doliu, iar parte din durerea ei imensa razbate pe pagina personala de Facebook, unde a postat fotografii emoționante cu parintele sau. ”Baloane se sapun, fix ca-n viața”, sta scris langa…

- Cantareata Andreea Balan este unul dintre cei mai apreciati artisti din industria muzicala din Romania. Artista a explicat pe contul de socializare, cum vedete ea succesul și celebritatea. Vedeta este de parere ca celebritatea provine din foarte multa munca, perseverenta, dar si pasiune si determinare.…

- Laura Cosoi e gravida in 6 luni, dar abia se observa. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine din vacanța. Fanii au observat imediat ca sarcina abia i se vede, iar fosta iubita a lui Smiley nu s-a ingrașat deloc. Laura Cosoi va deveni mama de fetița peste aproape trei luni . Vedeta și soțul…

- New York Fashion Week, un eveniment care s-a incheiat miercuri, a inclus defilari ale unor creatori care si-au anuntat retragerea, un gust pronuntat pentru rochii si fuste lungi, precum si tinute office pentru femei puternice, intr-o prezentare care a facut aluzie la miscarea #MeToo, transmite AFP.

- Autoritațile buzoiene s-au gandit sa marcheze intr-un mod de-a dreptul inedit zilele dedicate iubirii. Astfel, incepand de miercuri, la Buzau, culoarea roșie a semafoarelor din municipiu, va lumina sub forma de inimioare. Simbolurile iubirii vor ramane la semafoare pana pe 8 martie, pentru a marca astfel…

- Considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania, Adelina Pestrițu incinge imaginația oricarui barbat. Din pacate pentru aceștia, vedeta este gata sa se așeze la „casa ei”. Adelina Pestrițu a fost ceruta in casatorie de iubitul sau, Virgil, alaturi de care va avea și un copil.

- S-a spus ca s-au inteles si vor divorta la notar, insa ea spune altceva! Antonia face noi dezvaluiri despre divortul de Vincenzo Castellano. Intr-un interviu acordat pentru „Xtra Night Show”, vedeta a spus ce isi doreste cel mai mult pentru 2018. Antonia vrea cu orice pret sa o aiba pe fiica ei aproape,…

- Interpreta principala din telenovela de mare succes „Esmeralda”, Leticia Calderon, implinește 50 de ani anul acesta, dar arata cat se poate de bine. Telenovela „Esmeralda”, difuzata si in Romania la putin timp de la lansare, a devenit repede unul dintre cele mai populare seriale din tara noastra. rolul…

- Dupa ce Oana Zavoranu a facut marele anunt conform caruia ofera suma de 100.000 de euro pentru o mama-surogat, o adevarata isterie s-a starnit in Romania. Vedeta a avut parte de o surpriza uriasa in momentul in care a citit mesajele primite.

- Iulia Vantur a fost din nou intrebata despre relația cu starul bollywoodian Salman Khan, cel considerat iubitul ei. Iulia Vantur s-a stabilit de ceva vreme in India , țara amorezului sau, starul bollywoodian Salman Khan. In India, Iulia Vantur a lansat, de curand, un nou single – „Harjai” , unde ]l…

- Antonia este una dintre cele mai frumoase si iubite artiste din Romania. Vedeta se bucura de aprecierea unui numar impresionant de fani, atat prin prisma calitatilor sale vocale, dar si datorita aspectului sau fizic, Antonia este considerata cea mai frumoasa femeie de la noi.

- Nicoleta Luciu este una dintre cele mai admirate femei din Romania. Cu 4 copii, vedeta arata demential, fiind greu sa ii gasesti un defect. Bruneta a decis sa imparta metoda perfecta de a scapa de vergeturi si cicatrici, folosind numai un ingredient. Nicoleta Luciu recomanda pentru toate femeile si…

- Michael Carrick, mijlocasul de 36 de ani de la Manchester United, se va retrage din cariera de jucator la finalul acestui sezon, englezul urmand sa faca parte din staff-ul clubului de pe Old Trafford, asa cum a anuntat Jose Mourinho, managerul echipei. ...

- Monica Gabor iși aniverseaza fiica, Irina, care implinește 11 ani. Vedeta a transmis una dintre cele mai emoționante declarații pentru moștenitoarea sa. Monica Gabor s-a bucurat de prezența fiice sale și a lui Irinel Columbeanu in America. Irina Columbeanu și-a petrecut sarbatorile de iarna in compania…

- Rita Muresan s-a intors din vacanta cu probleme la un picior. Vedeta a fost intepata de corali, insa, din fericire, nu este nimic grav. Pe contul personal de socializare, aceasta a povestit ce a patit si a dorit sa afle daca vreunul dintre prietenii virtuali s-a confruntat cu o astfel de situatie. A

- Imaginea cu Andreea Esca care a starnit reacții neașteptate. Vedeta a postat o fotografie, iar fanii au observat imediat detaliul și i-au atras atenția acesteia. Andreea Esca a postat o fotografie pe contul sau de Instagram in care iși anunța fanii cand se intoarce la munca și in care zambea. „Ai ceva…

- Forma excelenta a jucatorilor celor de la CFR Cluj, liderul din Liga 1, a atras atenția echipelor mari din Vestul Europei. AS Roma, una dintre forțele campionatului Italiei, a pus ochii pe Cristian Manea, jucatorul care a bifat prezențe de titular in toate cele 22 de meciuri ale sezonului.

- Buclele de aur au dat mereu tonul la visare. Pentru ca blondul a fost si ramane un mit. In 2018, regele culorilor in coafura va fi blondul. Indiferent ca vorbim despre suvite sau despre o culoare unitara.

- Fotocredit: Auto-TestDrive Mazda a bifat o creștere a vanzarilor cu 23% in 2017 in Romania, constuctorul nipon livrand la noi in țara nu mai puțin de 1.946 de automobile. "Vedeta" vanzarilor a fost Mazda3 , cu 740 de unitați comercializate (+ 73% fața de anul 2016). Modelul compact aflat acum la…

- Laurette se pare ca a ajuns la capatul puterilor in ceea ce privește viața sa personala. Vedeta amenința cu judecata, satula de tot ce se spune despre ea. Laurette, care are o fiica , a ajuns sa fie intens comentata in ultima vreme din cauza divorțului de Ciprian Nistor, care se afla la inchisoare.…

- O cunoscuta vedeta de televiziune din Romania a primit un cadou special din Maramures. Este vorba despre Mirela Boureanu Vaida, care a primit cate un rand de straie traditionale pentru cei doi copii pe care ii are. Foarte incantata de cadoul primit, vedeta a postat pe pagina personala de pe o retea…

- Elena Basescu va avea parte de un Revelion de neuitat, pe care il va petrece alaturi de cele mai importante persoane din viața ei: cei doi copii, Sofia Anais și Traian Junior. Fiica cea mica a lui Traian Basescu a ales sa iși petreaca noaptea dintre ani la munte, in Romania. „Sunt cu cei mici la școal…