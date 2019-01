Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Judecatoriei Cluj au decis in favoarea fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj Horea Uioreanu in procesul pe care acesta l-a intentat statului roman, stabilind ca au fost incalcate doua articole din Conventia Europeana a Drepturilor Omului (CEDO). Potrivit solutiei…

- Potrivit unei decizii emise miercuri de Judecatoria Cluj-Napoca, care a fost postata pe site-ul institutiei, în cazul lui Horea Uioreanu au fost încalcate dispozitiile articolelor 3 si 8 CEDO. „Obliga pârâtii Statul Român, Ministerul de Interne, IGPR si…

- Judecatorii i-au acordat fostului președinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu, despagubiri de 4.500 de euro pentru condițiile pe care a trebuit sa le suporte in arestul de la Piliția Cluj.”Admite in parte cererea de chemare in judecata. Obliga paratii S R, M A I, I G P R si I P J Cluj, in…

- Unui italian in varsta de 65 de ani din Potenza i s-au aprins calcaiele dupa o romanca. A fost greșeala vieții lui. Fiindca barbatul n-a mai apucat sa-și verifice potența, ci a fost nevoit sa se duca direct la poliție cu o plangere. Totul s-a intamplat in august 2016. Barbatul a invitat-o pe romanca…

- Curtea de Apel Chisinau a mentinut hotarârea instantei primare privind arestul presedintelui "Partidului Nostru" (PN), Renato Usatîi, a comunicat avocatul politicianului, Anatol Istrate. Potrivit agentiei INFOTAG, el a subliniat ca instanta a ignorat atât…

- Judecatorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au casat sentințele date de Tribunalul și Curtea de Apel Cluj în dosarul Uioreanu. Horea Uioreanu (foto), fost președinte al Consiliului Județean Cluj a fost condamnat la pedeapsa de șase ani și patru…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a dat verdictul intr-un proces care dura de 13 ani. Astfel, CEDo a decis ca poliția a folosit forța excesiva și nejustificata intr-o intervenție in Pata Rat, județul Cluj și a stabilit daune de 26.500 de euro pe care statul roman va trebui sa le achite catre…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) obliga statul roman la plata unor despagubiri banesti catre doi clujeni de etnie roma impotriva carora politia romana a folosit forta ”excesiv si nejustificat de circumstante”. Instanta europeana mai sustine ca autoritatile romane nu au cercetat indeajuns…