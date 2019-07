Stiri pe aceeasi tema

- Distribuitorul de gaz anunta ca a finalizat o importanta lucrare de investitii din municipiul Resita care a constat in inlocuirea conductelor si bransamentelor de gaz pe o lungime de peste 4,5 kilometri. Investitia, a carei valoare estimata depaseste 1,2 milioane de lei, va imbunatati siguranta…

- Un moldovean a provocat un grav accident rutier in judetul Buzau. Barbatul, in varsta de 62 de ani, a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens si a intrat in coliziune cu alte doua vehicule. In urma impactului, trei oameni au fost raniti, noteaza publika.md.

- Lumea virtuala a utilizatorilor de Facebook si Instagram s-a naruit pe 3 iulie 2019, cand platformele nu mai afisau imaginile incarcate, ceea ce a starnit frustrare, dar si foarte multe glume.

- Un numar de 9 proiecte de investitii, cu o valoare totala de circa 7,5 milioane de lei sunt planificate pentru acest an in judetul Alba. Dintre acestea, opt vizeaza inlocuiri de conducte si bransamente de gaze naturale iar un proiect inlocuirea unei statii de reglare masurare a presiunii. „Investim…

- Primaria Capitalei anunța ca miercuri, in jurul orei 14.00, a avut loc un incendiu la un tramvai pe linia 19 in urma caruia nu au fost inregistrate victime, insa conducerea STB a dispus constituirea de urgența a unei anchete pentru a fi stabilite cauzele, potrivit mediafax.Citește și: Liviu…

- SUCCES… La Barlad, a avut loc in premiera un eveniment de care s-a bucurat un numar impresionant de barladeni, dar si de oameni de prin comunele invecinate. Este vorba despre prima editie a Cupei „Titi Aur” la Off Road, organizata de Primaria Barlad, ca un punct final inedit pentru saptamana in care…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi a inceput urmarirea penala fata de societatea DelGaz Grid in cazul exploziei produse la blocul de locuinte de pe strada Theodor Vascauteanu din municipiu. Deflagratia a avut loc la 1 august 2016. In urma exploziei, doua persoane au decedat, iar structura de rezistenta…

- O echipa de cercetatori au descoperit in Filipine fosile ale unei noi specii umane. Este vorba despre oasele a doi adulti si a unui copil care ar fi trait in urma cu peste 50 de mii de ani. Oamenii de stiinta au numit noua specie Homo luzonensis.