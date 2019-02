UIMITOR! Ce se intampla in creierul copilului cand il imbratisezi Potrivit unui studiu dat recent publicitarii, imbratisare contribuie la dezvoltarea fizica si psihica a copilului. Cu cat il tii mai mult in brate, cu atat creierul lui se dezvolta mai mult, iar copiii devin mai destepti.



Studiul a fost realizat la Spitalul de copii din Ohio, unde s-au analizat datele a 125 de bebelusi nascuti prematur si la termen. S-a urmarit cum influenteaza atingerea fizica dezvoltarea creierului, perceptia, cognitia si dezvoltarea abilitatilor sociale.



S-a constatat astfel ca actiuni precum alaptatul, contactul piele-piele, imbratiasarile si alte manifestari… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

