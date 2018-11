Stiri pe aceeasi tema

- Nimanui nu ii place sa țina dieta, dar toata lumea și-ar dori sa slabeasca mancand, daca s-ar putea! Tanarul din imagini cantarea 141 de kilograme, iar viața sa devenea din ce in ce mai grea.

- Gabriela Cristea este insarcinata pentru a doua oara si in aproximativ patru luni va mai aduce pe lume o fetita. Intr-un interviu acordat recent pentru revista VIVA!, prezentatoarea de la Antena Stars a vorbit despre interdictiile pe care le-a primit din partea medicului.

- La scurt timp dupa ce s-a aflat ca Andreea Balan este insarcinata, au inceput si intrebarile aferente. Care sunt poftele, ce nume ar vrea sa-i puna copilului sau care cate kilograme a pus pana in acest stadiu al sarcinii. De asemenea, a dezvaluit si motivul pentru care a ascuns sarcina.

- Meghan Markle va fi cu sigurantE, o mEmicE grijulie! AflatE cu Printul Harry intr-un tur regal in Australia, Meghan a avut parte de o experientE ineditE in bucEtEria unor chefi celebri, dar s-a incEpEtanat xi a refuzat un aliment, din cauza sarcinii.

- In anul 2014 cantarea doar 65 de kilograme, dupa ce reusise sa slabeasca spectaculos, fara a tine o cura de slabire. Insa, acum Rita Muresan a ajuns din nou de nerecunoscut, dupa ce s-a ingrasat aproximativ 30 de kilograme in ultimii ani.

- Rita Mureșan s-a schimbat mult in ultima perioada. Fosta Miss Romania a depașit suta de kilograme, insa nu pare sa ii pese prea mult de acest lucru, mai ales ca se simte foarte bine in pielea ei. Rita Mureșan a vorbit despre situația ei, dupa ce a fost aspru criticata in acest sens. „Nu este o delasare,…

- Andreea Ibacka traieste una dintre cele mai frumoase perioade din viata sa. Frumoasa actrita este insarcinata si in doar doua luni o va aduce pe lume pe fetita sa. Ca orice femeie insarcinata, Andreea Ibacka a facut proba cantarului, iar vestea nu a fost deloc rea.

- Frumoasa mulatra a trecut prin multe transformari vara aceasta. Atat fizic, cat și pe plan sentimental. Imediat dupa ce a divorțat, Laurette a pus pe ea cateva kilograme bune, insa acest lucru nu pare s-o afecteze foarte mult. „M-am ingrașat cateva kilograme, nu știu cand, vreo 10 kilograme. In vara…