Uimitor! Catalanii nu mai vor să se rupă de Spania In total 48,6% dintre catalanii intervievati ar prefera ca regiunea nord-estica sa ramana parte a Spaniei, in timp ce 47,2% ar prefera independenta ei, potrivit sondajului, informeaza agerpres.ro.



Ultima data cand tabara anti-independenta era mai mare decat cea secesionista a fost in iunie 2017, a amintit vineri cotidianul La Vanguardia.



Dupa referendumul catalan secesionist din octombrie 2017 si a declaratiei de independenta, autoritatile spaniole au emis mandate de arestare pe numele principalilor politicieni din regiune. Mai multi membri ai fostului guvern catalan au fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in aproape doi ani de zile, mai multi catalani ar prefera mai degraba ca regiunea sa ramana in componenta Spaniei decat sa devina independenta, arata un sondaj de opinie realizat de centrul catalan de sondare a opiniei publice CEO, informeaza vineri dpa.In total 48,6% dintre…

- Fostul lider pro-independența al Cataloniei, Carles Puigdemont, poate candida in alegerile europarlamentare care vor avea loc luna aceasta, a decis un tribunal de la Madrid, relateaza site-ul postului BBC potrivit mediafax. Decizia se aplica și altor doi politicieni separatiști din Catalonia,…

- Carles Puigdemont, un fost presedinte regional separatist, exilat in Belgia, a fost autorizat luni de justitie sa candideze in alegerile europene din Spania, in pofida faptului ca este urmarit de justitie in tara, relateaza AFP, potrivit news.ro.Anuland o hotarare de la sfarsitul lui aprilie…

- „Daca vom fi alesi deputati europeni, vom fi deputati europeni. Nu doar pentru ca regulamentul o spune, ci pentru ca toate precedentele spun ca imunitatea este activata din momentul in care esti ales', a declarat miercuri Puigdemont, intr-o conferinta de presa la Bruxelles. Carles Puigdemont…

- Autor: Stelian ȚURLEA Astazi, 17 aprilie, Editura Meronia va lansa, la ora 18, la libraria Mihai Eminescu, o carte eveniment – ”Istoria Catalunyei”, de Jaume Sobreques i Callicȯ. Vor vorbi prof. univ. Stelian Brezianu și editoarea și traducatoarea Jana Balacciu Matei. ”Dorința care i-a impulsionat…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont, care traieste in exil autoimpus in Belgia, va candida la alegerile europarlamentare din 26 mai. Puigdemont este principalul candidat al partidului Junts per Catalunya, relateaza Reuters, scrie news.ro.Carles Puigdemont, in varsta de 56 de ani, a fugit…

- Fostul președinte catalan, Carles Puigdemont, care traiește într-un exil autoimpus în Belgia, va candida la alegerile europarlamentare de pe 26 mai, pe lista partidului Junts per Catalunya, relateaza Reuters.Carles Puigdemont, în vârsta de 56 de ani, a fugit din Spania în…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont, care traieste in exil autoimpus in Belgia, va candida la alegerile europarlamentare din 26 mai. Puigdemont este rincipalul candidat al partidului Junts per Catalunya, relateaza Reuters.