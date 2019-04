Uimitoarea creștere a TikTok, aplicația cea mai populară în rândul adolescenților - Peste un miliard de descărcări, dar și multe îngrijorări ​O aplicație numita TikTok, pâna de curând necunoscuta în Europa, a ajuns sa fie descarcata de peste 70 de milioane de ori în fiecare luna, aproape jumatate dintre cei care o folosesc având sub 24 de ani. Este prima aplicație chineza de acest fel care devine un mega-succes mondial, iar compania care a creat-o a dovedit ca a înțeles fantastic de bine cum se schimba preferințele tinerilor. Despre cum a crescut TikTok și care sunt temerile legate de ea puteți citi în articol.



