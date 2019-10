Uganda va introduce pedeapsa capitală pentru persoanele homosexuale ​Uganda a anunțat ca planuiește introducerea pedepsei cu moartea pentru persoanele homosexuale, scrie The Independent.



Proiectul de lege a fost anulat acum 5 ani din cauza unui amanunt tehnic, însa gvernul a transmis joi ca are în plan reintroducerea sa, în câteva saptamâni. Guvernul susține ca legislația ar diminua rata "actelor sexuale nenaturale", care se afla în creștere în națiunea est-africana.

"Homosexualitatea nu este naturala pentru cetațenii Ugandei, însa oamenii au fost recrutați masiv de indivizi gay din școli,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

