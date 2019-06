Stiri pe aceeasi tema

- Primele doua locuri in clasamentul final al competitiei Top 12 pentru juniori I la tenis de masa, de la Campulung, le au revenit sportivelor constantene de la CS Farul Constanta Elena Zaharia si Camelia Mitrofan antrenoare, Elena Sebe si Iulia Caragea .Elena Zaharia a totalizat 22 de puncte, castigand…

- Simona Halep a caștigat meciul cu Lesia Turenko și se califica in optimile de la Roland Garros. Simona a caștigat impotriva Lesiei cu scorul de 6-2, 6-1.Citește și: Papa Francisc, intampinat de zeci de mii de credincioși la Șumuleu Ciuc. Premierul Dancila este prezenta la eveniment Simona…

- Organizatorii au operat aceasta rectificare si au anuntat ca piesa 'Bigger Than Us', interpretata de Michael Rice, a obtinut in realitate 11 puncte in finala de sambata seara, nu 16 puncte, asa cum s-a afisat la finalul concursului. Eroarea s-a produs in urma unui calcul eronat ce a fost utilizat…

- Jucatoarele prahovene din lot – liderele echipei tricolore Petre Apostol Sambata, reprezentativa Romaniei de popice feminin a debutat la cea de-a VIII-a ediție a Campionatului Mondial pe echipe, care se desfașoara la Rokycany, in Cehia. Selecționata Romaniei a evoluat in compania echipei Slovaciei,…

- Capitanul nejucator al nationalei masculine de tenis a Romaniei, Gabriel Trifu, a declarat ca este mandru de jucatorii sai si spera ca dupa victoria cu 4-1 in fata nationalei Zimbabwe, din Cupa Davis, tricolorii sa acceada in prima grupa a competitiei, potrivit agerpres.ro. "Ma mandresc cu…

- UEFA s-a sesizat miercuri in cazul jucatorului brazilian naturalizat ucrainean Junior Moraes (ex-Gloria Bistrita), care a fost utilizat in meciurile disputate de nationala Ucrainei in partidele cu Luxemburg si Portugalia din preliminariile EURO 2020 si e suspectat ca nu era eligibil, informeaza AFP.…

- Capitanul nejucator al echipei de Cupa Davis a Romaniei, Gabriel Trifu, a convocat pentru intalnirea cu Zimbabwe din primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei Davis, pe cei mai valorosi jucatori romani ai momentului: Marius Copil, Dragos Dima, Horia Tecau, Florin Mergea si Filip Jianu,…