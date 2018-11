Stiri pe aceeasi tema

- Uganda a direcționat arme importate din țari europene, inclusiv Romania, catre Sudanul de Sud, in pofida embargoului asupra armelor impus de UE, potrivit unui raport al Conflict Armament Research, in care se precizeaza ca nu exista indicii ca statele exportatoare știau de transferul armelor, conform…

- Camera Deputatilor a adoptat pe 24 octomrbie, ca for decizional, proiectul de Lege offshore cu 170 de voturi pentru si 3 impotriva si o abtinere. Actul normativ va merge, spre promulgare, la presedintele Klaus Iohannis, cel care a retrimis proiectul de...

- Un proiect extrem de important nu a trecut azi de Camera Deputaților. Este vorba despre o transpunere a directivei europene privind spalarea banilor, informeaza Romania TV. Au fost negoiceri intense cu toți parlamentarii, dar legea nu a trecut. Au fost facute cateva modificari, dar se pare…

- Ministerul Finanțelor Publice pune in dezbatere publica un proiect de act normativ prin care creeaza cadrul legal general pe care o societate reglementata de Legea societaților nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerata fond…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat miercuri ca Teheranul nu are nicio intenție de a porni un razboi cu Statele Unite sau cu forțele din Orientul Mjlociu, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Nu vrem sa pornim un razboi cu forțele americane in regiune", a declarat…

- Proiectul de modificare a Codului Fiscal pus in dezbatere publica de Ministerul Finantelor Publice ridica din ce in ce mai multe intrebari. Si nu doar in randul companiilor emitente, ci si intre angajatori si acceptatori. Noile definitii si incadrari ce vor fi introduse prin textul de lege…

- Senatorii ar trebui sa dezbata, marți, o initiativa prin care s-ar putea interzice folosirea in spatiile publice a tigarilor electronice. Intre timp, autoritatile din Marea Britanie vor sa ii incurajeze pe tinerii fumatori sa foloseasca noul tip de dispozitive in locul tigarilor clasice.

- Parlamentarii se intorc din vacanța. Și, așa cum ne-au obișnuit in noua legislatura, ne așteptam la noi conflicte intre Putere și Opoziție, la jigniri și la proteste inedite, in plen sau la comisii. Temele politice sunt pe masura pasiunii politicienilor: familia tradiționala, pensii pentru romani, cum…