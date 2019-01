Ueli Maurer, membru al al Partidului Elvetian al Poporului (SVP, populist de dreapta), cea mai puternica formatiune din parlament, a devenit marti presedinte al Elvetiei, in locul lui Alain Berset, transmite dpa. Ueli Maurer va ramane si ministru al finantelor in guvernul federal. Maurer, in varsta de 68 de ani, de profesie contabil, a mai detinut functia de presedinte al Elvetiei in 2013. In sistemul politic elvetian, cei sapte membri ai cabinetului, denumiti consilieri federali, preiau prin rotatie presedintia, pentru o perioada de un an. Tot marti, prin demisia a doi membri ai Consiliului Federal…