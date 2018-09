Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a anuntat, joi, ca editia din 2024 a Campionatului European de fotbal va fi gazduita de Germania.Decizia a fost luata de Comitetul Executiv al forului. Pentru gazduirea turneului a candidat si Turcia. Inaintea editiei din 2024, Campionatul European din 2020 se va disputa…

- Dupa aproape sase decenii, un roman a jucat finala masculina a Campionatului European de Tenis de Masa. Buzoianul Ovidiu Ionescu, in varsta de 29 de ani, a obtinut medalia de argint, duminica, la Alicante (Spania), romanul fiind intrecut in finala de germanul Timo Boll, numarul 4 mondial. Ionescu a…

- Orașul nostru a gazduit la finele saptamanii trecute intrecerile ediției 2018 a Campionatului European de șah rapid, dezlegari și șah fulger, pentru copii și juniori under 18 ani. La competiție au luat parte 347 de tineri practicanți ai sportului minții, din 17 de țari ale continentului.…

- Nationala masculina de tineret va juca in turneul 9-16 la Campionatul European U21 de handbal care se desfasoara in Slovenia. Baietii lui Sandu Iacob au obtinut o victorie fantastica, 29-19 cu Islanda, dar apoi au cedat cu Germania (25-30) si Suedia (31-40). In acest ultim meci,...

- Nationala masculina de tineret a Romaniei a pierdut meciul doi din Grupa A a Campionatului European U 20 din Slovenia, 25-30 cu Germania, dar a ramas pe loc de calificare, dupa ce Islanda a invins Suedia mai tarziu cu 35-33.

- The team news from Saint Petersburg has arrived...Here are the Starting XIs for #FRABEL \uD83D\uDC47#WorldCup pic.twitter.com/cj8ULXU0uF— FIFA World Cup \uD83C\uDFC6 (@FIFAWorldCup) 10 iulie 2018 Partida va fi arbitrata de uruguayanul Andres Cunha. Acesta va fi ajutat la…