- UEFA anunta ca ar putea redeschide dosare inchise de fair-play financiar in urma dezvaluirilor Football Leaks, informeaza lequipe.fr."Daca noi informatii sugereaza ca anumite cazuri inchise nu au fost trate corect, acestea vor putea fi redeschise", se arata intr-un comunicat remis AFP.…

- AS Monaco a incercat in iunie 2014 sa ocoleasca regulile fair play-ului financiar prin intermediul unor firme offshore cu sediul in Hong Kong si Insulele Virgine Britanice, releva ancheta Football Leaks, citata de AFP.

- ​Cluburile de fotbal PSG si Manchester City au profitat de ajutorul UEFA, condusa in acea vreme de Michel Platini si Gianni Infantino, actualul presedinte FIFA, pentru a acoperi incalcarea fair-play-ului financiar, conform documentelor furnizate de Football Leaks.

- Infractiuni de crima organizata, trafic de droguri, trafic de persoane, terorism, infractiuni de coruptie, infractiuni contra vietii, acestea sunt doar cateva din faptele pentru care au fost deschise aceste dosare. Continuarea articolului - AICI

- Parchetul General atrage atentia, intr-o nota transmisa Comisiei juridice a Camerei Deputatilor – obtinuta de G4Media.ro , ca respingerea ordonantei de urgenta 6 / 2016 privind punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in...

- Peste 100.000 de dosare penale cu infracțiuni grave ar putea fi clasate, doar la nivelul Capitalei, daca modificarile codurilor penale vor intra in vigoare, potrivit ziare.com. Printre cauze sunt și infracțiuni de omor, talharie sau viol al caror autor nu a fost descoperit in termen de un an.Articolul…

- Restrictiile de circulatie de pe podul din Maracineni, judetul Buzau, care reprezinta principala legatura intre Muntenia si Moldova, vor fi ridicate incepand de joi dimineata, dupa patru luni de lucrari, anunta CNAIR.