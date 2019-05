Stiri pe aceeasi tema

- Brazilianul Ronaldo nu e de acord cu ideea reformei Ligii Campionilor prezentata de UEFA. "Nu cred ca va aparea o Superliga in Europa. Ar fi stupid sa creezi o noua competiție cand ai asemenea spectacol in actuala Liga", a declarat intr-o conferința de presa dublul Balon de Aur, actualul președinte…

- Andrea Agnelli, presedintele lui Juventus si seful Asociatiei Cluburilor Europene a trimis celor 232 de membri o scrisoare de avertizare. „Nu acceptam ordinele lui", replica seful Ligilor europene, Lars-Christer Olsson. Marile cluburi ale Europei vor sa dicteze mersul fotbalului si dupa 2024, incercand…

- Francezul Zinedine Zidane, antrenorul echipei Real Madrid, s-a aratat rezervat in privinta actualului proiect de reforma pentru Liga Campionilor la fotbal, care ar face ca aceasta competitie sa devina una inchisa din 2024, apreciind drept "magnific" faptul ca si micile cluburi pot cunoaste cea mai importanta…

- Un aspect important al reformei il va reprezenta modificarea fazei grupelor Ligii Campionilor, pentru a se putea disputa mai multe meciuri. Vor exista tot 32 de echipe la start, insa acestea vor fi repartizate in patru grupe de cate opt echipe, in loc de opt grupe a cate patru echipe, ca in prezent.…

- Una dintre cele mai importante propuneri va fi aceea ca unele partide din Liga Campionilor sa se dispute in weekend. Motivul principal al deciziei il reprezinta dorinta de a crestere audienta TV in intreaga lume. In unele tari diferenta de fus orar face dificila urmarirea meciurilor din Liga Campionilor…

- Premier League va avea 4 reprezentante in sferturile de finala ale Ligii Campionilor pentru prima data dupa ediția din 2008. Tragerea la sorți a „sferturilor" Ligii Campionilor are loc vineri, de la 13:00, liveTEXT pe GSP.ro. Liverpool s-a impus in manșa retur contra lui Bayern Munchen, scor 3-1, și…

- Roberto Firmino (27 de ani) nu a efectuat antrenamentul de luni al lui Liverpool, din cauza unui virus, și ar putea rata meciul tur din optimile de finala ale Ligii Campionilor, contra lui Bayern Munchen, scrie SkySports, potrivit Mediafax.Citește și: Simona Halep joaca meciul cu Eugenie Bouchard…

- Paris Saint-Germain a facut un pas mare spre calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. In partida primei manșe a optimilor de finala, campioana Franței a dispus in deplasare de Manchester United cu scorul de 2-0.