Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a decis, joi seara, ca adversara formatiei FC Viitorul în turul secund preliminar al Ligii Europa sa fie echipa belgiana KAA Gent, care o va înlocui în aceasta faza pe Royal Antwerp, scrie News.ro.Decizia a fost luata în urma interzicerii echipei Mechelen (câstigatoarea…

- Decizia a fost luata in urma interzicerii echipei Mechelen (castigatoarea Cupei Belgiei) de a participa in acest sezon al cupelor europene, unde ar fi urmat sa evolueze direct in faza grupelor. Locul acesteia in grupele Ligii Europa va fi luat de Standard Liege, iar in turul trei Belgia va…

- UEFA nu a dorit sa comenteze decizia Tribunalului belgian de arbitraj pentru sport (CBAS) de a exclude echipa KV Mechelen din Europa League, ceea ce ar face ca FC Viitorul sa nu mai joace cu Royal Antwerp in turul 2 preliminar al acestei competitii, forul fotbalistic european indicand ca

- Clubul belgian de fotbal KV Mechelen a fost autorizat de UEFA sa joace in Europa League, astfel ca Royal Antwerp va fi adversara echipei FC Viitorul Constanta in turul 2 preliminar al acestei competitii, informeaza presa belgiana.

- UEFA a indicat joi ca va lua "curand" o decizie privind adversara Viitorului in turul 2 preliminar al Europa League, in conditiile in care nu este clar daca detinatoarea Cupei Romaniei va juca impotriva lui Royal Antwerp sau a lui Gent, dupa ce Tribunalul belgian de arbitraj pentru sport (CBAS) a decis…

- Viitorul va juca tot impotriva lui Antwerp, antrenata de Loți Boloni, dupa ce Mechelen nu a mai fost retrograta pentru trucarea unui meci. Suspectata ca a trucat un meci cu Beveren, Mechelen risca retrogradarea din prima liga. In același timp, caștigatoarea Cupei Belgiei, calificata direct in grupele…

- Cluburile KV Mechelen si Waasland-Beveren nu vor fi retrogradate in divizia a doua in urma afacerii meciului dintre cele doua echipe, de pe 11 martie 2018, suspectat ca a fost trucat, a decis miercuri Tribunalul belgian de arbitraj pentru sport (CBAS), astfel ca Royal Antwerp va fi in mod cert adversara…

- Viitorul, echipa antrenata de Gheorghe Hagi, ar putea sa nu mai joace cu Royal Antwerp, formația lui Ladislau Boloni, in turul II al preliminariilor Europa League. Corupția care zguduie fotbalul belgian a ieșit din nou la suprafața, iar Mechelen, deținatoarea Cupei Belgiei, ar putea fi exclusa din Europa…