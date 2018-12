Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii de petrol din Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) vor da joi un verdict asteptat cu nerabdare de pietele mondiale cu privire la o scadere a productiei destinata sa puna capat degringoladei cotatiilor titeiului, fara a provoca insa nemultumirea

- Emisiile de dioxid de carbon ale statelor dezvoltate industrial au crescut usor in 2018, conform unor date preliminare, intrerupand un declin de cinci ani, in principal din cauza intensificarii folosirii de combustibili fosili in industrie, a anuntat marti Agentia Internationala

- Guvernul Romaniei sprijina din plin industria turismului, pe care o considera o prioritate a economiei, ceea ce se vede inclusiv prin masurile fiscale aplicate, a declarat, joi, ministrul Turismului, Bogdan Trif, la deschiderea editiei de toamna a Targului de Turism al Romaniei. "Ministerul…

- Oțelariile din China și restul lumii trebuie sa faca mai mult pentru a reduce capacitațile de producție excesive, apreciaza Guido Kerkhoff, directorul executiv al ThyssenKrupp AG, informeaza mediafax. China a facut progrese in reducerea supra-producției, dar exista loc pentru reduceri și mai…

- Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns marti noaptea la un acord pentru o reducere cu 35% a emisiilor de CO2 ale autovehiculelor noi pana in 2030, insa unele tari si-au exprimat dezamagirea fata de lipsa de ambitie dupa publicarea unui raport alarmant al expertilor ONU cu privire la incalzirea…

- Federația Patronala Petrol si Gaze (FPPG) considera ca noile amendamente, propuse in cadrul ședinței comune din data de 2 octombrie 2018, a comisiilor raportoare pentru Legea privind unele masuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de catre titularii de acorduri petroliere referitoare…