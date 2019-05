Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu publicat marti de Polska Times, Weber a declarat ca nu ar fi in interesul Uniunii Europene sa isi creasca dependenta de gazul rusesc. Prin conducta Nord Stream 2, pe sub Marea Baltica, ar urma sa se transporte anual 55 de miliarde de metri cubi de gaze naturale din Rusia in…

- Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, a declarat ca exista deja incercari de influentare a alegerilor europarlamentare din luna mai. "Vad deja tentative de influentare, prin manipulari, a alegerilor pentru Parlamentul European. Vin din multe directii, nu numai din afara UE", a sustinut…

- Guvernul italian a confirmat scenariul pesimist legat de evoluția economiei in acest an, a treia cea mai mare din zona euro, potrivit Bloomberg. După o reuniune la Roma, membrii Cabinetului italian au redus estimarea de creștere economică pentru acest an la doar 0,2%, de la 1%, ținta…

- Comisarul european pentru economie si finante, Pierre Moscovici, a apreciat vineri ca situatia economica a Italiei este "delicata" si trebuie monitorizata cu atentie, transmite Reuters. La sosirea la Bucureşti pentru o reuniune a miniştrilor de finanţe din zona euro, Moscovici…

- Președintele Emmanuel Macron și cancelarul german Angela Merkel au revendicat marți în fața liderului chinez Xi Jinping un parteneriat mai "echilibrat" între China și Europa și au îndemnat Beijingul sa apere multilateralismul în fața cavalerului singuratic Statele Unite,…

- Ora de vara 2019. Pana in aprilie 2019, fiecare stat membru al Uniunii Europene trebuie sa comunice pana in aprilie daca intentioneaza sa aplice in mod permanent ora de vara sau pe cea de iarna. Astfel, ultima schimbare obligatorie a ceasului ar avea loc pe 31 martie 2019, (fiind ora de vara).…

- Statele membre UE și-au exprimat susținerea pentru negocierile comerciale cu Statele Unite, însa unele au nevoie de discuții interne înainte de a lua o decizie, a declarat vineri Cecilia Malmström, comisarul UE pentru comert, relateaza site-ul agenției Dpa citat de Mediafax.Comisia…