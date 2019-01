Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia bugetului Uniunii in cazul unor deficiente generalizate in aceea ce priveste statul de drept in tarile membre a fost prezentat miercuri seara, la Strasbourg, de Eider Gardiazabal Rubial (social-democrati) si Petri Sarvamaa (crestin-democratilor), scrie news.ro.

Comisarul Gunther Oettinger a spus: „Avem un program complet. In cazul fiecarui stat trebuie sa ne asiguram ca judecatorii, curtile de justitie sunt impartiale. Din punct de vedere al managementului banilor, sa fie eficient".