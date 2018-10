Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile legislatiei in sectorul audiovizual vizeaza o mai buna protejare a drepturilor minorilor, reguli mai stricte pentru publicitate si o cota de 30% pentru continutul european pe platformele video online. In urma votului final asupra acestor propuneri, legislatia modificata se va aplica posturilor…

- Samsung a prezentat la targul IFA Berlin primul televizor QLED cu rezoluție 8K, adica de patru ori mai mare decat cele 4K. Rezoluția acestuia este de 7.680 x 4.320 pixeli, adica peste 33 de milioane de pixeli. Gama QLED este cea mai de top a gigantului coreean și se bazeaza pe tehnologia Quantum Dot,…

- Executivul UE a cerut de peste 10 ani introducerea unui incarcator comun, motivand ca incarcatoarele vechi sunt sursa a peste 51.000 de tone de deseuri electronice pe an si ca incarcatoarele diferite sunt un inconvenient pentru utilizatori. Utilizatorii de iPhone si de telefoane cu sistem Android se…

- Industria "functioneaza bine si este sustenabila" Ministrul economiei, Danut Andrusca, sustine ca industria, considerata motorul economiei românesti, functioneaza bine si este sustenabila. La bilantul pe primul semestru al anului, oficialul guvernamental a prezentat date care sa vina…

- Negociatorul-sef al Comisiei Europene pentru negocierile cu Marea Britanie, Michel Barnier, si-a exprimat convingerea ca intre Uniunea Europeana si Marea Britanie va fi stabilit un parteneriat nou si ambitios, daca problemele inca nesolutionate ridicate de Brexit vor fi rezolvate rapid. Într-un…

- Deputatii europeni au cerut miercuri interzicerea in Uniunea Europeana a casatoriilor intre minori si a celor fortate, cu o varsta minima obligatorie de 18 ani stabilita in intreg blocul comunitar, relateaza AFP. Cu 556 de voturi pentru si 63 impotriva, Parlamentul European, reunit in sesiune plenara…