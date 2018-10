UE vrea să atenueze tensiunile cu SUA. Soluția prezentată Aceasta decizie poate dezamorsa tensiunile comerciale transatlantice, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. La inceputul lunii septembrie, Comisia Europeana a cautat sa obtina aprobarea celor 28 de state membre pentru a deschide negocierile cu Washingtonul, sustin sursele. Expertii comerciali sprijina aceasta initiativa, iar procesul de aprobare ar urma sa fie finalizat saptamana viitoare, au declarat pentru Reuters diplomati ai UE. Problema carnii de vaca este oficial separata de acordul anuntat in iulie de seful statului american - Donald Trump -… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tarile Uniunii Europene sunt la un pas de a accepta sa inceapa negocieri cu Washingtonul pentru a permite un import mai mare de carne de vita din SUA in Europa, o decizie care ar putea dezamorsa tensiunile comerciale transatlantice, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Iranul a declarat luni ca Europa ar trebui sa-si accelereze eforturile pentru a salva acordul nuclear incheiat in 2015 intre Teheran si marile puteri, din care presedintele Donald Trump a retras Statele Unite in luna mai, a informat televiziunea de stat iraniana, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- In urma intalnirii dintre Donald Trump și Jean Claude Juncker din 26 iulie, de la Washington, UE s-a angajat sa creasca importurile de gaze naturale lichefiate din SUA, in schimbul suspendarii noilor tarifele vamale impuse de administrația americana. De la sosirea în portul Sines din Portugalia…

- Romania se afla printre cele 10 tari europene afectate in mod direct de deciziile Statelor Unite ale Americii cu privire la politica industriala, iar pozitia tarii noastre este ca Europa trebuie sa ramana unita in dialogul cu SUA, a declarat, joi, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat,…

- Important acord economic intre Statele Unite si Europa dupa vizita presedintelui Comisiei Europene la Casa Alba. Donald Trump si Jean-Claude Juncker au decis sa colaboreze pentru a avea zero taxe, zero bariere si zero subventii pentru marfurile industriale non-auto.

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump au transmis miercuri ca au ajuns la un acord, dezamorsand diferendul comercial dintre Washington și Bruxelles, care a avut ca rezultat impuneri reciproce de taxe comerciale.

- Uniunea Europeana va analiza posibilitatea de a introduce tarife vamale pentru carbunele, produsele farmaceutice si chimice provenite din SUA, in situatia in care presedintele Donald Trump va impune restrictii pentru automobilele europene, informeaza joi revista germana Wirtschaftswoche citand surse…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si premierul japonez Shinzo Abe au semnat, marti, Acordul de parteneriat economic (APE) UE – Japonia. Acordul istoric va elimina majoritatea taxelor vamale plătite anual de întreprinderile…