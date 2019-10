Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti a sase state europene, printre care si Romania, s-au reunit miercuri la Paris pentru a evalua aplicarea unor acorduri de cooperare in materie civila, referitoare in primul rand la cuplurile binationale, transmite AFP. Pentru aceasta prima adunare generala, inspectorii de justitie din cele…

- Este pentru a patra oara cand a fost castigata aceasta suma-plafon de la Euromillions, fixata in 2012 de loteriile nationale din cele noua tari participante (Franta, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Belgia, Irlanda, Austria, Elvetia si Luxemburg). Jackpotul a mai fost castigat pe 10 august 2012 in…

- Sarbi și romani, parteneri de proiecte transfrontaliere și prieteni, s-au intalnit la Zrenjanin pentru a sarbatori impreuna Ziua Cooperarii Europene, un eveniment care celebreaza cooperarea dintre comunitațile locale aflate in zonele de granița. Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia…

- S-au stabilit primele patru meciuri din optimile de finala ale Campionatului European de volei masculin care are loc in Belgia, Olanda, Slovenia si Franta, dupa incheierea partidelor din Grupa A si C. Franta, care a castigat Grupa A, va infrunta Finlanda (21 septembrie), Italia va juca…

- Italia negociaza in cadrul Uniunii Europene organizarea unui sistem de ''repartizare automata'' a migrantilor salvati pe Mediterana, a confirmat joi o sursa diplomatica de la Bruxelles, citata de AFP, potrivit Agerpres.Acest dispozitiv temporar de repartizare a refugiatilor a fost prezentat…

- Imperialul lui Beethoven in concertul de deschidere a stagiunii a XIII-a. Filarmonica Pitesti deschide noua stagiune, a XIII -a, joi, 12 septembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional. Alaturi de orchestra simfonica a institutiei, dirijata de Florin Totan, revine, ca solist, pianistul Viniciu…

- Sase state membre UE si-au exprimat dorinta de a primi o parte dintre cei 147 de migranti care se afla la bordul navei umanitare a ONG-ului spaniol Proactiva Open Arms, care se afla de joi in largul Insulei italiene Lampedusa, a anuntat joi premierul italian Giuseppe Conte, relateaza Reuters si AFP.”Franta,…

- Sase tari din Uniunea Europeana sunt dispuse sa primeasca o parte din cei 147 de migranti imbarcati pe nava umanitara a organizatiei neguvernamentale spaniole Proactiva Open Arms, aflata in prezent in fata insulei italiene Lampedusa, intr-un moment in care autoritatea ministrului de interne italian…