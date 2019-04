Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica si de interne din Parlamentul European a aprobat prin vot luni instituirea de amenzi pentru Facebook, Google, Twitter si alte platforme online daca nu vor fi capabile sa indeparteze continutul extremist de pe net in cel mult o ora.

- Facebook va intensifica eforturile de combatere a dezinformarii pe reteaua sa de socializare, inainte de alegerile pentru Parlamentul European din luna mai, si va colabora cu agentia de presa germana DPA pentru verificarea informatiilor, a declarat luni un oficial al companiei. Compania americana…

- Ministrii de Finante din Uniunea Europeana urmeaza sa anunte saptamana urmatoare ca au renuntat la planul de a introduce o taxa digitala urmand a se concentra pe o reforma globala a taxarii gigantilor Internetului, informeaza Reuters citand o serie de documente UE.Propunerea dezbatuta in prezent…

- Comisia Europeana a salutat luni hotararea marilor retele de socializare, inclusiv Facebook si Twitter, de a elimina rapid discursurile motivate de ura ilegale postate pe paginile lor, in acord cu codul de conduita al UE, relateaza dpa. In 2016, executivul comunitar le-a cerut gigantilor…

- TLDE da startul alegerilor europarlamentare in Politic / on 04/02/2019 at 12:39 / In data de 02 februarie 2019, s-a desfașurat Delegația Permanenta TLDE, la Palatul Parlamentarului in sala de conferințe a Grupului Parlamentar ALDE, Camera Deputaților. Din partea județului Teleorman…

- Microsoft a anunțat ca motorul sau de cautare Bing nu mai este accesibil din China, acesta fiind al doilea eșec al gigantului american in a doua economie a lumii, dupa ce serviciul sau de mesagerie Skype a fost interzis in anul 2017. Acesta este al doilea motor de cautare occidental care este interzis…

- Alegerile europarlamentare, primul test electoral al partidelor politice in 2019 in Politic / on 23/01/2019 at 10:56 / Peste aproape patru luni, partidele politice vor da primul test electoral al anului 2019, respectiv testul alegerilor europarlamentare. Dupa doi ani de pauza, teleormanenii vor trece…

- Peste patru milioane de oua contaminate cu o substanta interzisa, descoperite la o ferma din Draganesti Vlasca in Eveniment / on 10/01/2019 at 00:52 / Peste patru milioane de oua contaminate cu o substanta interzisa au fost descoperite de inspectorii DSVSA Teleorman, intr-o ferma din localitatea…