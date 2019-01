Stiri pe aceeasi tema

- Olanda le va oferi britanicilor care locuiesc in aceasta tara un termen de 15 luni pentru a inainta o cerere pentru drept de rezidenta dupa Brexit, in cazul in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara acord, a anuntat ministrul olandez al afacerilor externe, Stef Blok, informeaza marti…

- Peste o suta de camioane participa luni la un test organizat de guvernul britanic in sudul Angliei pentru a preveni congestionarea traficului rutier prin cresterea controalelor la frontiera in cazul unui Brexit sau al iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana fara acord, transmite EFE preluata…

- Guvernul irlandez va cere Uniunii Europene asistenta financiara de urgenta daca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste blocul comunitar in luna martie fara un acord de retragere, a declarat joi ministrul agriculturii irlandez Michael Creed, transmite dpa. Irlanda…

- Giuseppe Cont, premierul Italiei, a declarat marti ca Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca pentru ce este mai rau in cazul Brexit, dar si-a exprimat speranta ca Marea Britanie va parasi Blocul comunitar in cadrul unui acord agreat de ambele parti, informeaza agentia Reuters.

- Marea Britanie va ramane intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana dupa Brexit, pentru a evita o frontiera care sa taie in doua insula Irlanda, intre Nord, membra a Regatului Unit, și Sud, potrivit unui nou acord intervenit intre Londra și Bruxelles, afirma duminica Le Soir citat de Rador.

- Marea Britanie ar urma sa ramana dupa Brexit intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana, pentru a evita o 'frontiera dura' intre provincia Irlanda de Nord si Republica Irlanda, conform unui nou acord la care au ajuns Londra si Bruxelles-ul, a relatat duminica publicatia The Sunday…

- Prim-ministrul britanic Theresa May si premierul norvegian, Erna Solberg, au decis marti sa semneze un acord privind dreptul de rezidenta al cetatenilor norvegieni si britanici dupa Brexit, chiar daca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord, relateaza Reuters.