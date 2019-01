Stiri pe aceeasi tema

- SUA au impus miercuri o noua serie de sanctiuni impotriva a 15 agenti ai serviciilor de informatii militare ruse (GRU), acuzati de "activitati nefaste", mergand de la ingerinte in alegerile prezidentiale americane din 2016 si pana la piratarea informatica a Agentiei mondiale antidoping, relateaza…

- SUA au impus miercuri o noua serie de sanctiuni impotriva a 15 agenti ai serviciilor de informatii militare ruse (GRU), acuzati de "activitati nefaste", mergand de la ingerinte in alegerile prezidentiale americane din 2016 si pana la piratarea Agentiei mondiale antidoping, relateaza AFP si Reuters.…

- Politia britanica a difuzat alte imagini inregistrate in care apar doi suspecti in cazul otravirii cu Noviciok a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei lui, Iulia, la inceputul lui martie la Salisbury, in sudul Angliei, relateaza AFP preluata de Agerpres. Imaginile de pe camere de supraveghere,…

- Politia britanica a difuzat alte imagini inregistrate in care apar doi suspecti in cazul otravirii cu Noviciok a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei lui, Iulia, la inceputul lui martie la Salisbury, in sudul Angliei, relateaza AFP. Imaginile de pe camere de supraveghere, difuzate…

- Rusia a elaborat un proiect legislativ vizând împiedicarea scurgerilor de date personale din cadrul institutiilor publice, dupa ce în spatiul public au aparut detalii ale unor presupusi agenti de informatii, care ar fi fost implicati în operatiuni clandestine în strainatate,…

- Korobov a lucrat in cadrul informatiilor militare din 1985 si a ocupat diverse posturi, pana la numirea sa ca sef al GRU in 2016 printr-un decret prezidential, a adaugat agentia rusa. Ca sef al GRU, el a fost sanctionat pe 15 martie de administratia americana, impreuna cu alte 12 persoane, pentru…

- Rusia a scos luni de la naftalina Dosarul Serghei Magnitski pentru a acuza un finantist britanic, critic virulent al Kremlinului, ca ar fi ordonat otravirea cu o substanta chimica a fostului jurist Serghei Magnitski, decedat in arest preventiv dupa ce a fost batut si nu i s-au acordat deliberat ingrijirile…

- Departamentul de Stat al SUA a informat marti ca va impune noi sanctiuni impotriva Rusiei dupa ce Moscova nu a oferit asigurari rezonabile ca nu va folosi arme chimice dupa un atac cu o neurotoxina asupra fostului spion rus, Serghei Skripal, in Anglia, scrie Reuters.Departamentul de Stat a…