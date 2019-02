UE va examina mai atent investitiile straine directe Parlamentul European a aprobat joi in plen infiintarea unui instrument UE menit sa verifice investitiile straine directe (ISD) pe criterii de securitate pentru a proteja sectoarele strategice, informeaza un comunicat de presa al institutiei.



Este primul instrument la nivelul UE menit sa verifice investitiile straine directe pe criterii de securitate si ordine publica, acopera ISD facute de companii de stat netransparente in sectoare si tehnologii strategice, si cele cu impact asupra programelor si proiectelor europene.



In timp ce UE ramane deschisa investitiilor, este nevoie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

