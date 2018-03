Stiri pe aceeasi tema

- Reformele au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge inclusiv la sanctiuni, executivul de la Varsovia avertizand insa ca in opinia sa eventuale sanctiuni nu ar face decat sa amplifice sentimentele eurosceptice, transmit…

- Romania si alte noua state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Finlanda, Grecia, Letonia, Marea Britanie și Spania) au primit joi, un aviz motivat din partea Comisiei Europene, in cadrul unei proceduri de infringement. Comisia acuza statele respective ca nu au transpus in legislația…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki intreprinde joi o vizita la Bruxelles, in cursul careia le va prezenta oficialilor europeni o "carte alba" privind reforma justitiei in Polonia, in incercarea de a detensiona relatiile intre Varsovia si Uniunea Europeana, informeaza agentia de stiri Reuters.…

- Comisia Europeana precizeaza, in raportul de tara privind Romania publicat miercuri, ca ireversibilitatea progreselor in lupta anticoruptie a fost pusa in pericol in 2017, iar institutiile judiciare si legislatia sunt supuse in continuare unei presiuni intense.Citeste si: Ponta iese la rampa…

- Kim Jong-nam a fost asasinat in plina zi, la 13 februarie 2017, pe aeroportul din Kuala Lumpur, in Malaysia. Aceasta concluzie a declansat aplicarea imediata de catre Washington a unor noi sanctiuni economice Coreei de Nord marti, ziua in care Coreea de Sud a anuntat ca Phenianul este dispus sa abordeze…

- Propunerea legislativa privind renuntarea la trecerea la ora de vara, apartinand deputatului PMP Marius Pascan si sustinuta de alti parlamentari PSD, PNL, USR si UDMR, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Initiatorul sustine ca, potrivit Parlamentului European, aceasta trecere…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a declarat vineri ca se opune demersurilor de transformare a Uniunii Europene într-un stat federal si a subliniat ca bugetul comunitar trebuie diminuat, în principal la nivelul alocarii fondurilor structurale, pledând pentru conditionarea accesului…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat miercuri ca nu va accepta "niciodata" un acord cu Uniunea Europeana care sa puna sub semnul intrebarii integritatea constitutionala a Marii Britanii, in reactie la proiectul de acord facut public mai devreme de Bruxelles, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Proiectul…

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%, arata un proiect de document obtinut de agentia Reuters, citat…

- Ministrul justitiei Tudorel Toader a cerut joi revocarea Laurei Codruta Kovesi, acuzandu-o de "exces de autoritate'', scrie Reuters, in timp ce AFP noteaza ca Tudorel Toader a emis joi o "procedura de revocare" pentru doamna Kovesi, acuzand-o de "incalcarea" Constitutiei si de "deteriorarea imaginii"…

- Principalele agenții de presa internaționale au scris despre decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader de a cere revocarea Laurei Codruța Kovesi. The Associated Press: Ministru roman solicita concedierea procurorului anti-corupție.Jurnaliștii americani scriu ca ”Ministrul Justiției din…

- Comisia Europeana va analiza acuzatiile Italiei privind folosirea ajutorului de stat pentru atragerea companiilor in Slovacia, insa are nevoie de mai multe informatii inainte de a judeca situatia, a declarat, miercuri, comisarul european pentru Concurenta, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Uniunea Europeana ar trebui sa majoreze taxele pe combustibilii fosili pentru a putea sa isi atinga obiectivele in domeniul combaterii incalzirii climei si totodata pentru a acoperi golul bugetar provocat de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, au apreciat mai multi fosti oficiali europeni intr-o…

- Liderii europeni vor discuta mai multe optiuni pentru urmatorul buget pe termen lung 2021-2027 la un summit care va avea loc vineri, insa varianta majorarii taxelor nu se numara printre propunerile avansate de executivul comunitar inainte de reuniunea liderilor. In schimb, Comisia Europeana a propus…

- Presedintele statului Belarus, Alexander Lukasenko, s-a plans presedintelui Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, dupa ce campionul olimpic la schi acrobatic (freestyle), Anton Kusnir, nu s-a calificat in finala probei la JO de la PyeongChang, considerand ca acesta a fost defavorizat…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins vineri preocuparile exprimate de premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care a avertizat ca gazoductul Nord Stream 2 risca sa genereze un conflict militar deschis intre Rusia si Ucraina. "Am avut puncte diferite de vedere in problema gazoductului…

- Serbia va trebui sa accepte independenta Kosovo pentru a putea adera la Uniunea Europeana, a declarat miercuri seara la Pristina ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, care a promis totodata kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care…

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili se afla in Olanda dupa expulzarea sa din Ucraina la inceputul acestei saptamani, a informat miercuri agentia de stiri olandeza ANP, relateaza Reuters. Ministerul de Externe olandez nu a putut fi contactat pentru a confirma aceasta informatie.…

- Comisia Europeana i-a cerut luni Turciei sa se 'abtina de la orice actiuni care ar putea afecta relatiile de buna vecinatate' dupa ce Ciprul, membra a Uniunii Europene, a acuzat armata turca de obstructionarea unei nave italiene care intentiona sa faca prospectiuni legate de rezervele de gaze naturale…

- Comisia Europeana (CE) a introdus taxe antidumping de la 17,2% la 27,9% pentru otelul rezistent la coroziune provenit din China, dupa ce, in urma unei investigatii, s-a descoperit ca produsele beneficiau de subventii ilegale din partea autoritatilor de la Beijing, transmite DPA.

- Marea Britanie trebuie sa respecte regulile Uniunii Europene in negocierile privind parasirea Blocului comunitar, a avertizat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza site-ul agentiei Reuters. Premierul britanic Theresa May si David Davis, ministrul britanic…

- Șase persoane au fost ranite in urma atacului. Toate cele șase persoane sunt afgane. Ministrul italian de Interne, Marco Minniti, afirma ca atacul poarta amprenta unei ”evidente uri rasiale”. Raidul armat, atribuit unui tanar italian arestat de politie, este marcat de o cultura a ”extremismului…

- Fiul cel mare al fostului lider cubanez Fidel Castro s-a sinucis joi, la varsta de 68 de ani, informeaza Reuters si AFP, care preiau presa locala. Stirea a fost publicata inclusiv de oficiosul guvernamental Granma.Fidel Castro Diaz-Ballart a fost tratat de o depresie puternica, timp de mai…

- Austria a avertizat luni ca intentioneaza sa dea in judecata Comisia Europeana (CE) pentru ca a permis Ungariei extinderea centralei sale nucleare de la Paks, sustinand ca nu considera energia nucleara un mod de a combate schimbarile climatice sau ca fiind in interesul comun european, transmite Reuters.

- Marile agenții de presa au relatat pe larg despre protestul de la București. Jurnaliștii straini au vorbit despre zecile de mii de cetațeni care au ieșit in strada pentru a protesta impotriva corupției. Chiar daca au fost ciocniri cu forțele de ordine, cele mai mari proteste de dupa caderea comunismului…

- Aflata la primul meci de Grand Slam in calitate de lider mondial, Simona Halep a trecut cu emotii de australianca Destanee Aiava (193 WTA), dupa ce a fost condusa in primul act cu 5-2 si chiar a salvat o minge de set. Numarul 1 WTA s-a impus cu 7-6 (5), 6-1, in ciuda accidentarii la glezna din setul…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson le-ar fi declarat unor prieteni ca este ingrijorat ca Londra va accepta un acord de Brexit care o va lasa subordonata fata de Bruxelles, ceea ce ar transforma referendumul din 2016 intr-o 'pierdere totala de vreme', transmite Reuters. …

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, va face declaratii de presa joi, la ora 21.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, in contextul declaratiilor premierului privind posibila sa demisie. Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, la Antena 3, ca ”daca ministrul Carmen Dan va fi lasata, iși va…

- Grupul Volkswagen este din nou cel mai mare producator auto din lume, devansandu-i pe niponii de la Toyota Motor Corporation. Despre acest lucru scriu jurnalistii de la Reuters, care citeaza pe colegii lor germani de la Bild am Sonntag.

- Uniunea Europeana ar putea trata unele reglementari financiare britanice ca fiind echivalente cu legislatia UE, dupa Brexit, dar nu va acorda companiilor din industria financiara ”un pasaport general” pentru a face afaceri pe piata unica, a afirmat marti negociatorul sef pentru Brexit al blocului…

- Cel putin 39 de persoane au fost ranite in urma exploziei accidentale a unor artificii in cursul unui festival in Ajunul Craciunului, intr-un oras din centrul Cubei, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Un accident nefericit cu artificii s-a produs noaptea trecuta in Remedios",…

- Polonia are un aliat in UE, dupa ce Comisia Europeana a activat Articolul 7 impotriva Varșoviei, ca urmare a temerilor privind statul de drept. Budapesta a anunțat ca se opune adoptarii de sanctiuni contra Varsoviei, relateaza Reuters. Premierul ungar Viktor Orban a avertizat vineri ca o Polonie puternica…

- Premierul britanic Theresa May si-a exprimat joi sprijinul pentru Polonia, tara supusa criticilor din partea Uniunii Europene ca urmare a controversatelor legi privind reforma sistemului judiciar polonez, in opinia sa constitutia poloneza fiind o problema exclusiva a Varsoviei, relateaza Reuters.Comisia…

- Grupul francez de distributie Carrefour a dezmintit, joi, informatiile aparute în presa potrivit carora ar fi mandat trei banci pentru a studia o eventuala vânzare a operatiunilor sale din China, Argentina si Polonia, în cadrul unui plan de relansare, transmite Reuters. Noul…

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se incheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AGERPRES, citand AFP si Reuters. Citeste si: Capitala,…

- Actiunea Comisiei Europene lansata miercuri impotriva Poloniei in legatura cu reforma justitiei din aceasta tara incalca suveranitatea Poloniei, iar Ungaria isi va folosi dreptul de veto, a declarat vicepremierul ungar Zsolt Semjen, informeaza agentia de presa Reuters. Semjen a declarat pentru agentia…

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se incheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AFP si Reuters. 'Dispozitiile privind perioada…

- Comisia Europeana analizeaza impunerea de masuri disciplinare impotriva Poloniei din cauza unei controversate reforme a justitiei, luand in calcul initierea unui proces care ar duce la suspendarea dreptului de vot al Varsoviei in cadrul UE, informeaza agentia Reuters. Executivul Uniunii…

- Franța solicita oficial ca WhatsApp sa nu mai transmita catre Facebook date privind utilizatorii sai, scrie Reuters , care citeaza CNIL, autoritatea de protecția a datelor din Hexagon. Daca WhatsApp nu se se va supune deciziei, aceasta risca amenzi. De asemenea, autoritatea franceza a anunțat ca WhatsApp…

- Politia finlandeza a lansat luni o ancheta preliminara pentru 'divulgarea de informatii privind securitatea nationala', dupa publicarea unui articol bazat pe documente secrete in legatura cu activitatea Centrului de informatii si analiza al armatei finlandeze de la Tikkakoski (centrul Finlandei),…

- Inmormamntarea Regelui Mihai a fost in centrul atentiei si pentru presa din strainatate. Marile agentii de presa au acordat spatii generoase evenimentului din Romania, fiind impresionati de mobilizarea grozava de care au dat dovada romanii. Canalul britanic BBC a informat ca peste 20.000…

- Miliardarul palestinian Sabih Al- Masri, presedintele celei mai importante banci iordaniene, a fost retinut la Riad, unde se afla intr-o calatorie de afaceri, au anuntat, sambata, surse din anturajul sau, citate de Reuters.Citește și: Procuroarea `lui Dragnea` iese din nou la atac: Explicatiile…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a trimis marti o scrisoare liderilor statelor membre ale UE in care solicita sa se renunte la ideea stabilirii unor noi cote obligatorii de refugiati, care...

- Constructorul auto francez Renault a anuntat miercuri ca va prelua o participatie de 40% la grupul de presa Challenges, o investitie inedita pentru un constructor auto dar care vizeaza dezvoltarea de continut pentru automobilele autonome, transmite Reuters.

- Un seism cu magnitudinea 6,2 s-a produs marti in provincia Kerman din sud-estul Iranului, potrivit Centrului seismologic din cadrul Universitatii din Teheran, informeaza agentiile de presa AFP si Reuters. Potrivit primelor estimari ale pagubelor materiale produse cu aceasta ocazie, publicate de agentia…