Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana: Deficitul de incasare a TVA este de 36% și plaseaza Romania pe primul loc in UE Romania a inregistrat cel mai mare deficit de incasare a TVA la nivel national, 36% din veniturile din TVA preconizate nefiind incasate in 2017, tara fiind pe primul loc din Uniunea Europeana (UE) a anuntat,…

- Comisia Europeana: Deficitul de incasare a TVA este de 36% și plaseaza Romania pe primul loc in UE Romania a inregistrat cel mai mare deficit de incasare a TVA la nivel national, 36% din veniturile din TVA preconizate nefiind incasate in 2017, tara fiind pe primul loc din Uniunea Europeana (UE) a anuntat,…

- Romania a inregistrat cel mai mare deficit de incasare a TVA la nivel national, 36% din veniturile din TVA preconizate nefiind incasate in 2017, tara fiind pe primul loc din Uniunea Europeana (UE) a anuntat, joi, Comisia Europeana (CE). Romania (36%) este urmata de Grecia (34%) si Lituania…

- In ceea ce privește relațiile bilaterale, președintele Klaus Iohannis a evidențiat ca, dupa Brexit, vor fi importante actualizarea și aprofundarea parteneriatului strategic dintre Romania și Marea Britanie, care sa cuprinda atat aspecte economice, cat și privind securitatea, apararea și relațiile…

- Marti, are loc, la Palatul Cotroceni, ceremonia prin care UDMR si grupul parlamentar al minoritatilor semneaza, cu intarziere, Acordul Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei, initiat de presedintele Klaus Iohannis. Semnarea de catre cele doua partide a Acordului Politic…

- "Romania are o poziție solida, dupa negocierile din UE și daca Guvernul ar fi fost privit cu mai multa incredere, am fi fost mult mai bine. A fost o perioada de negocieri complicate in UE și dincolo de contradicțiile politice, daca este sa privim in perspectiva, putem spune ca Uniunea Europeana…

- Sistemul de sanatate din Romania este influențat de o multitudine de factori, respectiv de instabilitatea politica, economica, lipsa personalului, infrastructura subdezvoltata, cat și de fragmentarea finanțarii serviciilor medicale acordate pacienților, se spune in raportul Curții de Conturi. La nivel…