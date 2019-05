UE: Ungaria şi alte zece state din Europa Centrală vor menţinerea PAC 'Bineinteles, avem nevoie de resurse pentru a ne apara frontierele (...), dar de ce plecand de la PAC ?', s-a intrebat ministrul ungar, cu ocazia unei intalniri cu jurnalisti francezi specializati pe agricultura, desfasurata la inceputul saptamanii la Budapesta. 'PAC este politica cea mai justa, pentru ca fiecare eurocent contribuie ca toti cetatenii europeni sa aiba acces la hrana sanatoasa, dar nu scumpa', a subliniat Istvan Nagy. 'Ceea ce se profileaza este o regrupare pe acest subiect a tarilor Grupului de la Visegrad (Cehia, Polonia, Slovacia, Ungaria), a unor tari din Balcani si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

