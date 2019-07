UE trebuie să continue lupta împotriva schimbărilor climatice, inclusiv prin instrumente de ordin financiar "In exercitarea Presedintiei Romane la Consiliul Uniunii Europene, biodiversitatea a fost una dintre prioritati. In acelasi timp, pe parcursul acestei Presedintii, am depus eforturi pentru avansarea negocierilor privind programul Life post-2020, precum si in gasirea unor puncte comune in procesul de pregatire pentru Cadrul Global post-2020. Reuniunea informala a ministrilor, care a avut loc in luna mai la Bucuresti, a oferit o platforma propice de dialog privind implicatiile Raportului IPBES si a procesului post-2020. Strategia UE pe termen lung in domeniul schimbarilor climatice a constituit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

