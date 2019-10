UE: Temeri privind un nou flux migratoriu în faţa ameninţării militare turce în Siria Mai multi lideri europeni reuniti marti la Luxemburg si-au exprimat ingrijorarea de a vedea aparitia un nou val migrator din cauza situatiei din Siria, unde Turcia ameninta sa lanseze o operatiune militara, relateaza AFP. Intr-un text comun transmis ministrilor de interne ai UE, Grecia, Cipru si Bulgaria au subliniat "cresterea spectaculoasa a numarului migrantilor sositi pe ruta Mediteranei de Est", existand "semne alarmante ale emergentei unei crize". "Factorii geopolitici, mai ales conflictele din regiune si in special din Siria, vor avea probabil drept consecinta o continuare a acestei tendinte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- EUROSTAT: Iți poți permite o vacanța anuala de 1 saptamana? 28% dintre europeni nu pot! Pentru mulți oameni din Uniunea Europeana (UE), vara inseamna vacanțe și calatorii. Cu toate acestea, se estimeaza ca 28,3% din populația UE in varsta de 16 ani sau mai mult nu și-a putut permite o vacanța anuala…

- Romania se afla pe locul al doilea, la egalitate cu Portugalia, in ceea ce privește imaginea pozitiva fața de Uniunea Europeana, potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat ieri si citat de Hotnews. Numarul romanilor care au o imagine buna despre UE este in creștere și peste media europeana – 60%,…

- Pentru multi cetateni ai Uniunii Europene, vara inseamna vacante si calatorii. Totusi, se estimeaza ca 23,8% din populatia UE cu varsta de peste 16 ani nu-si putea permite in 2018 o saptamana de vacanta departe de casa (fata de 39,5% in 2013), iar anul trecut cel mai ridicat procent s-a inregistrat…

- Pentru multi cetateni ai Uniunii Europene, vara inseamna vacante si calatorii. Totusi, se estimeaza ca 23,8% din populatia UE cu varsta de peste 16 ani nu-si putea permite in 2018 o saptamana de vacanta departe de casa (fata de 39,5% in 2013), iar anul trecut cel mai ridicat procent s-a inregistrat…

- In 2018, statele UE cu cel mai scazut procent de cetateni care nu si-au permis o saptamana de vacanta pe an au fost Luxemburg (10,9%, datele din 2017) si Suedia (9,7%), iar tarile cu cel mai ridicat procent au fost Romania (58,9%), Croatia (51,3%), Grecia si Cipru (ambele cu 51%). In ultimii…

- Pentru multi cetateni ai Uniunii Europene, vara inseamna vacante si calatorii. Totusi, se estimeaza ca 23,8% din populatia UE cu varsta de peste 16 ani nu-si putea permite in 2018 o saptamana de vacanta departe de casa. Anul trecut, cel mai ridicat procent de cetățeni care nu și-au permis…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei va evolua in grupa 3, cu reprezentativele din Italia, Kosovo si Georgia, in prima faza a calificarilor europene pentru Campionatul Mondial din 2021, potrivit tragerii la sorti de marti, potrivit News.La tragerea la sorti, Romania a facut parte din a…

- Nationala de handbal masculin a României va evolua în grupa 3, cu reprezentativele din Italia, Kosovo si Georgia, în prima faza a calificarilor europene pentru Campionatul Mondial din 2021, potrivit tragerii la sorti de marti, informeaza News.ro.La tragerea la sorti, România…