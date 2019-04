UE: Studenţii la jurnalism sunt invitaţi să se înscrie în programul #TineretPentruRegiuni Studentii la jurnalism sunt invitati, incepand de luni 8 aprilie, sa se inscrie in programul #TineretPentruRegiuni (Youth4Regions), editia 2019, potrivit unui comunicat de presa al Comisiei Europene. Prin trimiterea celor mai bune materiale scrise sau in imagini despre un proiect cu finantare europeana, tinerii jurnalisti in devenire ar putea castiga o excursie la Bruxelles pentru a relata de la 'Saptamana europeana a oraselor si regiunilor', editia 2019. Acest eveniment major va avea loc in luna octombrie, in capitala Belgiei, si va reuni numerosi lideri politici europeni, nationali si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Executiva pentru Inovare și Rețele (INEA) a Comisiei Europene a lansat cererea de propuneri 2019 prin care se acorda cofinanțari pentru proiecte, in conformitate cu prioritațile și obiectivele definite in programul de lucru anual al CE, in sectorul rețelelor transeuropene din domeniul infrastructurii…

- Programul premierului Viorica Dancila de miercuri, 6 martie, anuntat de Biroul de presa al Guvernului: - Vizita de lucru la Bruxelles * Intampinarea prim-ministrului Viorica Dancila de catre vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans - oportunitati foto-video la momentul…

- Studenții arhitecți din toata țara se intalnesc la Alba Iulia, in perioada 1 – 3 martie, pentru lansarea celei de-a X-a ediție a concursului CASA. In prima zi va avea loc lansarea oficiala a temei la Casa de Cultura a Studenților, dar și vizita sitului propus pentru proiectul din acest an. In cea de-a…

- Astfel, in Romania, benzina costa in prezent, fara taxele impuse de stat, 0,501 euro pe litru, iar media UE este de 0,497 euro pe litru. In ceea ce priveste motorina, pretul in Romania ajunge la 0,602 euro pe litru, in timp ce media UE este de 0,595 euro pe litru. Preturile in Romania au inceput…

- Cu trei luni inainte de alegerile pentru Parlamentul European, popularii europeni sunt fragilizati de campania premierului ungar Viktor Orban impotriva presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in timp ce capul lor de lista, Manfred Weber, se confrunta cu o dilema, scrie AFP intr-un comentariu…

- Preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene de catre Romania a fost marcata astazi, 24 ianuarie, la Bruxelles, printr-un concert de muzica clasica al Orchestrei Romane de Tineret, gazduit de BOZAR, instituție culturala de prestigiu din capitala Belgiei.Evenimentul inaugural a avut…

- Liniile de lupta se modifica în batalia politica a Europei dintre Est și Vest. Guverne eurosceptice îi tot sparg nasul Uniunii Europene în ultimii ani, nesocotindu-i autoritatea. UE s-a chinuit sa opreasca Ungaria sa desființeze instituții critice la adresa guvernului, Polonia sa epureze…

- Comisarul european Corina Cretu a atacat-o pe Rovana Plumb, intr-o postare pe Facebook, in urma conferintei de presa in care s-au prezentat datele privind rata absorbtiei fondurilor europene, si in care s-a aratat ca Romania a atins un grad de absorbtie apropiat de media UE. Oficialul european spune…