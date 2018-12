UE, solicitare urgentă pentru Rusia Uniunea Europeana 'cere eliberarea imediata a tuturor marinarilor ucraineni retinuti, returnarea navelor si libera trecere a tuturor vaselor prin stramtoarea Kerci', a postat Tusk. Tensiunile s-au amplificat dupa confruntarea navala din 25 noiembrie din largul coastei Crimeii, in urma careia Rusia a capturat trei nave ucrainene si i-a retinut pe cei 24 de membri ai echipajelor. ''Decizie: UE prelungeste in mod unanim sanctiunile economice impotriva Rusiei, data fiind lipsa progreselor in implementarea acordurilor de la Minsk'', a anuntat pe Twitter presedintele Consiliului European, Donald… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

