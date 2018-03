Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana asteapta sa fie informata de Statele Unite cu privire la scutirea Blocului comunitar de noile tarife la importurile de otel si aluminiu, a declarat, marti, presedintele Executivului UE, Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul agentiei Reuters. Uniunea Europeana vrea sa…

- Comisia Europeana vrea sa impuna tarilor extracomunitare sa accepte refugiati carora li se refuza azilul, o serie de masuri coercitive fiind pregatite, in caz de refuz. Potrivit unor masuri care urmeaza sa fie anuntate miercuri, tarile care refuza sa primeasca sau sa reprimeasca migranti urmeaza…

- In timpul unei vizite la Kiev, Mogherini a dat de asemenea garantii ca nu exista o "oboseala" din partea Uniunii Europene, dupa cum au demonstrat-o deciziile blocului comunitar de a prelungi sanctiunile impotriva Rusiei si de a oferi asistenta financiara Ucrainei.Uniunea Europeana a anuntat…

- Bancile vor fi obligate sa iși regandeasca din temelii produsele, daca legea privind plafonarea dobanzilor va fi, pana la urma promulgata, releva un studiu realizat de KPMG pentru Asociația Romana a Bancilor. Creditele acordate populației vor scadea substanțial ca numar, iar unele banci ar putea renunța…

- Un razboi comercial cu Statele Unite ar aduce un dezastru in economia mondiala, a declarat duminica ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, autoritatile de la Beijing intensificand criticile fata de tarifele anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu,…

- Comisia Europeana (CE) a propus vineri acordarea unui ajutor financiar suplimentar de un miliard de euro Ucrainei, a carui deblocare va fi conditionata insa de progrese in procesul de reforma, transmite Reuters. Uniunea Europeana a fost unul din cei mai importanti sustinatori financiari ai…

- Uniunea Europeana nu este o amenintare la adresa securitatii Statelor Unite si se asteapta sa fie exclusa de la aplicarea tarifelor anuntate de presedintele Donald Trump, in caz contrar fiind pregatita sa adopte masuri de retorsiune in termen de 90 de zile, a declarat, vineri, comisarul european pentru…

- Comisia Europeana a declarat, miercuri, la o intalnire cu firme de top din domeniul digital ca alegerea preferata de Uniunea Europeana este o reforma a impozitarii profiturilor, mai degraba decat o impozitare a veniturilor, o mișcare salutata de marile companii online americane, potrivit Reuters . Uniunea…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki intreprinde joi o vizita la Bruxelles, in cursul careia le va prezenta oficialilor europeni o "carte alba" privind reforma justitiei in Polonia, in incercarea de a detensiona relatiile intre Varsovia si Uniunea Europeana, informeaza agentia de stiri Reuters.…

- Goldman Sachs a anuntat zeci de angajati din diviziile de banking, vanzari si trading din Londra ca se isi va muta sediul in Frankfurt, Germania in urmatoarele saptamani, pregatindu-se pentru separarea dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Dupa mai multe luni de rabdare…

- Statele membre ale Uniunii Europene (UE) se pregatesc ca saptamana viitoare sa scoata Bahreinl, Insulele Marshall si Santa Lucia de pe lista neagra a paradisurilor fiscale adoptata de Uniunea Europeana, la doar trei luni dupa ce aceasta lista a fost elaborata si la aproximativ doua luni dupa ce un prim…

- In timp ce alegerile din Italia arata, din nou, ca partidele eurosceptice sunt pe cai mari in vestul continentului, sondajele demonstreaza ca cetațenii Romaniei cred cu tarie in viitorul Uniunii Europene. Doi din trei romani (66%) sunt optimiști cu privire la viitorul UE, o statistica mult peste media…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a declarat vineri ca se opune demersurilor de transformare a Uniunii Europene într-un stat federal si a subliniat ca bugetul comunitar trebuie diminuat, în principal la nivelul alocarii fondurilor structurale, pledând pentru conditionarea accesului…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat miercuri ca nu va accepta "niciodata" un acord cu Uniunea Europeana care sa puna sub semnul intrebarii integritatea constitutionala a Marii Britanii, in reactie la proiectul de acord facut public mai devreme de Bruxelles, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Proiectul…

- Declaratiile presedintelui Comisiei Europene au fost facute in contextul in care acesta a efectuat o vizita oficiala in Albania. "Contrar lucrurilor vehiculate, Comisia Europeana nu a spus ca Serbia si Muntenegru vor fi neaparat membri ai Uniunii Europene in 2025. Termenul din 2025 este deschis tuturor…

- Comisia Europeana, dupa solicitarea de revocare a sefei DNA: Monitorizam evolutia procedurilor Comisia Europeana a precizat ca monitorizeaza evolutia procedurilor initiate impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, adaugand ca ar putea fi facuta o reevaluare a rapoartelor MCV in privinta…

- Uniunea Europeana ar trebui sa majoreze taxele pe combustibilii fosili pentru a putea sa isi atinga obiectivele in domeniul combaterii incalzirii climei si totodata pentru a acoperi golul bugetar provocat de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, au apreciat mai multi fosti oficiali europeni intr-o…

- Peste 60 de deputati din Partidul Conservator al premierului Theresa May au semnat o scrisoare in care ii cer sa se asigure ca Marea Britanie va beneficia de "autonomie deplina de reglementare" dupa iesirea sa din Uniunea Europeana, prevazuta pentru martie anul viitor, relateaza miercuri Reuters…

- Serbia nu va sprijini recunoasterea deplina a independentei Kosovo in schimbul aderarii sale la Uniunea Europeana, astfel incat numai un compromis poate opri transformarea problemei cu privire la statutul Kosovo intr-un „conflict inghetat” vreme de decenii, a declarat presedintele sarb Alekandar Vucic,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a subliniat, sambata, importanta oferirii statelor din Balcanii de Vest perspectivele aderarii la Uniunea Europeana, insa a atras atentia ca statele din regiune trebuie sa-si rezolve disputele cu privire la fronitere, informeaza site-ul Reuters.

- Bancile din Europa au o problema de care nu reusesc sa scape, si anume credite neperformante in valoare de 944 de miliarde de euro, care le impovareaza bilanturile contabile, relateaza Bloomberg, conform news.ro.Analistii spun ca imprumuturile cu intarziere la plata reduc capacitatea bancilor…

- Comisia Europeana a transmis luni ca partile combatante in conflictul din Siria ar trebui sa dea dovada de calm pentru a evita o noua escaladare a violentelor din regiune, scrie Reuters. "Intensitatea conflictelor din Siria, inclusiv evenimentele care au avut loc la granita cu Israelul in weekend,…

- Premierul britanic Theresa May va sustine un discurs pe tema Brexit-ului in urmatoarele trei saptamani, unul din cele cateva programate sa fie rostite de membri ai cabinetului pentru a trasa drumul Regatului Unit de iesire din Uniunea Europeana, transmite Reuters, citand presa britanica de duminica.…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri la 2,04%, de la 2,03%, cat a fost cotat joi, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finele anului trecut, in decembrie, ROBOR la trei…

- Bursa de la New York a consemnat luni cea mai mare scadere din 2008 incoace , indicele Dow Jones scazand cu 4,6%. Aceasta a fost declanșata de posibilitatea ca Rezerva Federala, banca centrala din SUA, sa creasca dobanda-cheie, potrivit Reuters . Acest lucru inseamna dobanzi mai mari, credite mai scumpe,…

- Marea Britanie trebuie sa respecte regulile Uniunii Europene in negocierile privind parasirea Blocului comunitar, a avertizat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza site-ul agentiei Reuters. Premierul britanic Theresa May si David Davis, ministrul britanic…

- Bancile din Uniunea Europeana (UE) se vor confrunta anul acesta cu cele mai dure teste de stres, care vor analiza capacitatea lor de a face fata socurilor, inclusiv impactul iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, a anuntat miercuri Autoritatea Bancara Europeana (EBA), transmite Reuters, preluata…

- Anunțul a fost facut de Autoritatea Bancara Europeana (EBA), transmit Bloomberg si Reuters, și-n contextul unui viitor BREXIT. Rezultatele testelor la care vor lua parte principalele 48 de banci (care reprezinta aproximativ 70% din totalul activelor bancare din UE) vor determina cerintele…

- Afirmațiile sunt facute cu privire la mentinerea dupa Brexit a sistemului de tip "pasaport", prin care bancile cu sediul in Regatul Unit pot oferi gratuit servicii in UE, dar s-au aratat dispusi sa analizeze un acord de comert liber in acest sector, au declarat, pentru Reuters, diplomati implicati…

- „Termenul de depunere a cererilor de deschidere a creditelor bugetare de catre ordonatori a fost devansat si majoritatea au venit chiar la sfarsitul perioadei; dupa 22 decembrie am avut si zile cu plati de cateva miliarde de lei pentru echilibrare, dar noua formula nu va mai permite asa ceva", au…

- Polonia nu va face nicio concesie in disputa cu Uniunea Europeana privind reforma sistemului judiciar initiata de Guvernul de la Varsovia, a declarat Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS), potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Banca Centrala Europeana va finaliza in primul trimestru noile sale reguli destinate solutionarii problemei creditelor neperformante insa ar putea amana punerea lor in aplicare, a declarat miercuri Daniele Nouy, responsabila cu supervizarea bancara in cadrul BCE, transmite Reuters.

- Muntenegru si Serbia sunt cel mai probabil urmatoarele tari care vor adera la Uniunea Europeana, a declarat pentru Reuters comisarul european pentru Extindere, Johannes Hahn, care a avansat ca data anul 2025.

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Mânecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters,…

- Panama, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite si alte cinci tari ar putea fi scoase de pe lista neagra a paradisurilor fiscale elaborata de Uniunea Europeana, care include momentan 17 state, scrie Reuters.

- "2016 a fost un an record de vanzare a creditelor neperformante, de 2 miliarde euro. Trendul soldului de credite neperformante este de scadere. Zona de rata de credite neperformante e in scadere si se datoreaza vanzarii de credite neperformante pe care le realizeaza bancile. Mai exista cateva tari…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei. Ea a spus ca va aștepta ca acordul dintre Londra și UE privind Brexitul sa fie mai clar, relateaza Reuters. „In toamna acestui an…

- Principala formatiune politica britanica de opozitie, Partidul Laburist, a anuntat duminica faptul ca nu sustine si nu solicita organizarea unui al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, transmite Reuters. ''Nu sprijinim si nu cerem un al doilea…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Nunta printului Harry si a actritei Meghan Markle, programata pentru data de 19 mai, ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline in bugetul Marii Britanii, suma provenita din turism, dar si din vanzarile de produse dedicate, transmite Reuters. Printul Harry, nepotul reginei…

- Ministerul chinez de Externe a criticat joi ceea ce a numit 'afirmatiile nechibzuite' ale Uniunii Europene, dupa ce blocul comunitar a introdus noi reglementari pentru a se apara de importurile excesiv de ieftine si a subliniat ca economia chineza se confrunta cu denaturari semnificative ale pietei…

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se incheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AGERPRES, citand AFP si Reuters. Citeste si: Capitala,…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, luni, ca Romania trebuie sa reduca birocratia in privinta absorbtiei fondurilor europene, Comisia Europeana primind din partea altor tari solicitari online, in timp ce din partea autoritatilor de la Bucuresti vin cereri ”cu zeci de mii de pagini parafate”.…

- Liderii europeni si-au dat acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie. 'Liderii UE au cazut de acord sa inceapa faza a doua a negocierilor privind Brexitul', a scris pe contul sau de Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a prezidat…

- Executivul de la Bucuresti are in plan sa imprumute opt miliarde de euro in urmatorii doi ani pentru a acoperi deficitul aflat in crestere dupa valul de mariri salariale din acest andin sistemul bugetar. Un alt motiv este si dorinta Guvernului de a refinanta unele datorii externe care…