UE simplifica normele TVA pentru comertul online. Cand intra in vigoare noul sistem Comisia Europeana a salutat acordul la care au ajuns statele membre ale UE cu privire la masurile detaliate necesare pentru simplificarea normelor in materie de TVA pentru vanzarile online de bunuri, masuri care asigura totodata faptul ca pietele online contribuie la lupta impotriva fraudei fiscale, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.



Noile norme convenite marti vor asigura introducerea armonioasa a noilor masuri privind TVA pentru comertul electronic convenite in decembrie 2017, care vor intra in vigoare in ianuarie 2021. Noile norme ar trebui, de asemenea, sa ajute… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi, Comisia a decis sa trimita Romaniei cereri oficiale de transpunere integrala a celei de a doua Directive privind serviciile de plata [Directiva (UE) 2015/2366]. Directiva modernizeaza cadrul legislativ pentru plati in UE, de exemplu prin introducerea unor cerinte stricte de securitate pentru…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romaniei un aviz motivat pentru ca nu asigura rambursarea integrala si imediata a taxelor de inmatriculare a vehiculelor de ocazie achizitionate din alte state membre, se arata intr un comunicat al Executivului comunitar. Curtea de Justitie a UE a considerat…

- In domeniul politicii fiscale a UE Astazi, Comisia a lansat dezbaterea privind reformarea procesului decizional in anumite domenii ale politicii fiscale a UE, care in prezent necesita unanimitate in randul statelor membre. Adesea, unanimitatea nu poate fi atinsa cu privire la inițiativele fiscale cruciale…

- Din luna decembrie a intrat in vigoare noul regulament propus de Comisia Europeana, care elimina geoblocarea nejustificata in mediul online in intreaga Uniune. Astfel, potrivit Agerpres, europenii nu vor trebui sa se mai teama ca un site web le va bloca accesul sau ii va redirectiona doar pentru ca…

- Potrivit unui comunicat al Executivului comunitar, Comisia Europeana saluta intrarea in vigoare, de la 1 ianuarie 2019, a noilor norme care au ca scop eliminarea celor mai frecvente practici de evitare a obligatiilor fiscale de catre societati."Comisia a luptat constant si pentru o perioada…

- Noi norme ale Uniunii Europene pentru eliminarea celor mai frecvente practici de evitare a obligatiilor fiscale de catre companii intra in vigoare astazi. Astfel, de la 1 ianuarie 2019, toate statele membre vor aplica cinci masuri antiabuz cu caracter juridic obligatoriu, care vizeaza principalele…

- Toate statele membre vor aplica, de la 1 ianuarie 2019, cinci masuri antiabuz cu caracter juridic obligatoriu, care vizeaza principalele forme de evitare a obligatiilor fiscale practicate de marile companii multinationale. ”Comisia a luptat constant si pentru o perioada lunga de timp impotriva…

- Astfel, de la 1 ianuarie 2019, toate statele membre vor aplica cinci masuri antiabuz cu caracter juridic obligatoriu, care vizeaza principalele forme de evitare a obligatiilor fiscale practicate de marile companii multinationale.”Comisia a luptat constant si pentru o perioada lunga de timp…