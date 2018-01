UE si partidul Forza Italia au incheiat un pact pentru a exclude Liga Nordului din guvern

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Cristian Preda comenteaza joi, pe Facebook, reacțiile din PMP dupa avertismentul Comisiei Europene cu privire la legile justiției.„PMP a ajuns un partid foarte special. Basescu se cearta cu Juncker și Timmermans, in vreme ce unul dintre cei doi pemepiști propuși de el ca…

- Comisia Europeana a discutat la reuniunea de miercuri de la Bruxelles despre „ultimele evolutii privind situatia din Romania“. „Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania”, se arata intr-o declaratie comuna semnata de presedintele Juncker si prim-vicepresedintele Timmermans.

- Silvio Berlusconi s-a intalnit cu presedintele Comisiei UE, Jean Claude Juncker, cu care a avut discutii timp de 40 de minute la Bruxelles. La intalnire a participat si presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, potrivit Rador care citeaza Il Giornale.

- Vasta operatiune a politiei italiene, joi dimineata, in diferite provincii din Italia, impotriva mafiei chineze. Autoritatile au pus in aplicare 33 de mandate de arestare impotriva unei retele care, potrivit acuzarii, detinea monopulul european in traficarea pe strada a marfurilor de origine chineza,…

- Cel mai vehement critic al politicii merkeliene privind migratia a fost chiar de la inceput, in afara de premierul Viktor Orban, ministrul austriac de externe de la acea vreme, Sebastian Kurz. Tanarul politician este, din decembrie anul trecut, cancelarul Austriei. Dupa alegerea sa in aceasta functie…

- Țara noastra va fi strabatuta in lung și in lat de autostrazi care mai de care mai frumoase. Acesta este visul premierului Mihai Tudose, dar pana atunci nu suntem capabili sa terminam nici macar contractele care le avem in domeniu in lucru. Conducatorul Executivului a anunțat intr-o…

- Premierul britanic Theresa May a inceput luni sa-si remanieze guvernul, afectat de mai multe scandaluri, pentru a-i da un suflu nou inainte de urmatoarea faza a negocierilor Brexit cu Bruxelles-ul. In prima faza, multi grei din guvern au fost crutati: ministrul de Finante Philip Hammond, ministrul de…

- In fata amenintarii art.7, Ungaria a devenit aliatul principal al Poloniei. Acolo s-a dus Morawiecki in prima sa vizita. Scopul a fost atins, cu toate ca la conferinta de presa a ambilor lideri, atunci, cand premierul ungar a spus ca va recurge la veto pentru a bloca sanctiunile Uniunii impotriva Poloniei…

- Stella Ronner Grubacic, ambasadorul Olandei la București, unul dintre criticii legilor justiției adoptate de Parlament, a fost surprinsa la un hotel la masa chiar cu unul dintre „corupți”. In prima prima zi a anului 2018 ambasadoarea a luat masa cu familia lui Nelu Iordache la un hotel, fiind surprinsa…

- Secretarul general al Consiliului Europei a trimis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, reprezentantul de la Bruxelles recomandandu-i sefului statului sa solicite o expertiza a Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste legile Justitiei

- Polonia este considerata in prezent drept o forta a dezintegrarii pentru Uniunea Europeana si, prin urmare, este important sa se puna capat distrugerii reputatiei Varsoviei, a declarat miercuri presedintele Consiliului European Donald Tusk, dupa decizia Comisiei Europene de a lansa procedura de activare…

- Uniunea Europeana este angajata într-o lupta pe doua fronturi pentru propria ei supravietuire. Pe cel de Vest, Marea Britanie a votat pentru iesirea din UE, iar Bruxelles-ul si Londra depun eforturi pentru a gasi o baza reciproc avantajoasa pentru viitor. În Est, blocul comunitar a admonestat…

- Cu tot scandalul de rigoare si in timp ce jumatate din atentie, cel putin, era atrasa, pe buna dreptate, de tentativa de macelarire a Codurilor Penale, modificarile la Legea 303 /2004 privind Statutul magistratilor a trecut ca vantul prin Senat intr-o varianta care marcheaza inceputul decisiv al scoaterii…

- In cadrul reuniunii trilaterale intre cancelarul german Angela Merkel, premierul bulgar, Boiko Borisov, si premierul grec Alexis Tsipras, la Bruxelles, Borisov a respins suspiciunile germane ca granita bulgara este traversata masiv de imigranti ilegali. In ultima perioada, Germania inregistreaza din…

- Italia a adoptat joi o lege referitoare la 'testamentul biologic', ce prevede dreptul persoanelor bolnave aflate in faza terminala de a refuza orice tratament de prelungire a vietii, transmite AFP. Dupa deputati, care au adoptat textul cu o larga majoritate in luna aprilie, senatorii au aprobat proiectul…

- Acordul semnat joi la Bruxelles intre Regatul Unit si UE nu prevede reintoarcerea la o demarcatie intre Ulsterul britanic si Eire (Republica Irlanda - n.red). Dar multi sunt nelinistiti de ambiguitatea care persista, potrivit Rador care citeaza Le Parisien.

- Dupa deputati, care au adoptat textul cu o larga majoritate in luna aprilie, senatorii au aprobat proiectul de lege cu 180 de voturi pentru si 71 impotriva, avand sprijinul Partidului Democrat (PD, centru-stanga, aflat la guvernare), al Stangii si al Miscarii 5 Stele (populist, antisistem).Forza…

- Un acord de principiu legat de o tranzitie asigurand pentru un timp limitat un statu-quo in relatiile cu Uniunea Europeana "este de acum urgent", estimeaza acest raport elaborat de influenta comisie ce reuneste deputati de toate orientarile. Ei insista asupra necesitatii unei tranzitii care…

- Alegerile parlamentare din Italia vor avea loc în ziua de 4 martie 2018, scriu miercuri publicatiile La Repubblica si Corriere della Sera, dupa mai multe luni de speculatii cu privire la data scrutinului, transmite dpa. Aceeasi data este avansata si de o sursa parlamentara apropiata…

- Primarul suspendat al Chișinaului, Dorin Chirtoaca, va participa la funeraliile Regelui Mihai I al Romaniei, dupa ce magistrații Judecatoriei Chișinau i-au permis acestuia sa paraseasca teritoriul Republicii Moldova in perioada 13-17 decembrie, deși se afla sub control judiciar, relateaza Unimedia.…

- Nu exista 'nicio posibilitate' ca Uniunea Europeana si Marea Britanie sa poata incheia un acord de liber-schimb inainte de iesirea acestei tari din blocul comunitar, in martie 2019, a declarat marti negociatorul-sef al UE, francezul Michel Barnier, dupa o intalnire avuta cu ministri din UE inaintea…

- Incheierea unui compromis cu privire la Brexit a trezit ”un nou sentiment de optimism” in vederea continuarii negocierilor catre un acord comercial intre Londra si Bruxelles, apreciaza premierul britanic Theresa May, relateaza AFP, scrie news.ro.”Bineinteles, nimic nu este incheiat atat timp…

- Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, a acordat un amplu interviu ziarului Libertatea, in care a vorbit despre romanii din Regatul Unit, negocierile privind Brexit-ul, investițiile britanice in țara noastra, legile justiției și protestele din Romania. Interviul integral va fi publicat duminica…

- Ungaria se așteapta ca autoritațile de la Kiev sa nu limiteze drepturile minoritaților, sa coopereze cu acestea și sa respecte opinia Comisiei de la Veneția in legatura cu noua lege ucraineana a educației, a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI. Oficialul…

- Cetațenii romani care sunt deja in Marea Britanie nu vor pierde niciun drept dupa Brexist. Formalitațile pentru obținerea certificatului de rezidența dupa Brexit vor fi simple și ieftine. Un anunț in acest sens a fost facut de europarlamentarul și purtatorul de cuvant al Partidului Popular European,…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, care conduce negocierile pentru Brexit in numele celor 27 de state ale Uniunii, a apreciat vineri ca au fost inregistrate "progrese…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa, citand un comunicat oficial de la Bruxelles. * UPDATE Brexit: May în drum spre Bruxelles pentru a se întâlni…

- "As dori sa-i multumesc premierului (britanic) pentru hotararea acesteia. Am inregistrat progresul de care aveam nevoie. Doamna May m-a asigurat ca noul text are sprijinul guvernului britanic. Acordul este desigur un compromis, este rezultatul unor discutii lungi si intense. Fiecare parte a aratat…

- Comisia Eurpeana (CE) a propus miercuri statelor membre UE sa infiinteze un Fond Monetar European la jumatatea lui 2019, in cadrul unei vaste reforme a zonei euro anuntata de mult timp, relateaza AFP.Aceste propuneri, menite sa perfectioneze Uniunea Economica si Monetara (UEM), au fost promise…

- Intr-o conferința de presa comuna, cei doi oficiali s-au declarat increzatori in legatura cu un final 'pozitiv' al primei etape a negocierilor privind ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, chiar daca luni nu s-a putut ajunge la un acord, așa cum se spera. Raman diferențe de opinie asupra…

- Uniunea Europeana nu este in grafic cu indeplinirea obiectivelor de mediu pe care și le-a fixat pentru 2020, a afirmat eurodeputata Daciana Sarbu la Bruxelles, in cadrul reuniunii Comisiei de Mediu a Parlamentului European. Principalele cauze pentru aceasta situație sunt, in viziunea sa, irosirea fondurilor…

- Polonia risca sa piarda miliarde din fondurile europene in cazul in care va fi gasita vinovata de incalcarea regulilor statului de drept si va fi introdus un mecanism special, scrie presa poloneza. Daca informatiile furnizate pe surse din randul diplomatiei se vor adeveri, si Romania ar risca sa…

- Romanii considera ca gasirea unor locuri de munca in state membre si scaderea puterii de cumparare sunt principalele avantaje si dezavantaje ale aderarii Romaniei la Uniunea Europeana (UE), in urma cu 10 ani, potrivit unui sondaj de opinie realizat in luna noiembrie de Reprezentanta Comisiei Europene…

- "Este un sondaj de opinie pe care l-am realizat impreuna cu Reprezentanța din Bulgaria, pentru ca cele doua țari, Romania și Bulgaria, au implinit, la 1 ianuarie 2017, 10 ani de cand sunt state membre ale UE și am vrut sa vedem cum percep acest lucru cetațenii celor doua țari. (...) Daca ar fi sa…

- Fostul premier, in varsta de 81 de ani, spera astfel sa-și faca reintrarea in viața politica, obiectivul sau acum fiind un mandat de deputat la alegerile legislative din primavara anului viitor, dar este posibil ca decizia CEDO sa nu vina atat de repede.Primele audiere a avut loc miercuri…

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi, la Bruxelles, o întrevedere cu Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, în marja participarii la Summitul Parteneriatului Estic, transmite MOLDPRES cu referire la Directia comunicare si protocol a Guvernului. Oficialii…

- Doamna Rovana Plumb, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților, a participat, miercuri, 22 noiembrie 2017, la reuniunea interparlamentara Viitorul politicii de coeziune post 2020: oportunitați, provocari și pași de urmat, desfașurata la Bruxelles, la inițiativa Comisiei…

- Concluziile reuniunii Comisiei romano-moldovene de Integrare Europeana Reuniunea comisiei comune pentru integrare europeana a parlamentului Republicii Moldova si legislativului României s-a încheiat. Cu aceasta ocazie s-au analizat pasii necesari pe care cele doua state trebuie…

- 'Ceasul merge inainte. Sper ca vom fi capabili sa avem un acord in ceea ce privește clauzele divorțului la Consiliul European din decembrie, insa mai sunt inca lucruri de facut', a spus Juncker, la sosirea la un summit european consacrat problemelor sociale, care are loc la Goteborg (Suedia).…

- Comisia Europeana a publicat pe 8 noiembrie cel de-al doilea Pachet de Mobilitate, un set de masuri și inițiative care au ca scop accelerarea trecerii la vehicule mai puțin poluante și reinnoirea politicii industriale a UE. In contextul dezbaterii acestuia miercuri dupa-amiaza in Parlamentul…

- "Comisia europeana a publicat noul raport MCV. Cred ca e foarte clar exprimata intenția Comisiei de a pune capat acestui mecanism inainte de inceperea Președinției Romaniei la Consiliul UE, doar daca Romania demonstreaza ca statul de drept și independența justiției sunt respectate. Nu pentru…

- Este razboi total intre europarlamentarul Monica Macovei și membri Comisiei SIPA din Parlament. Președintele comisiei, Șerban Nicolae, susține ca in urma refuzului lui Macovei de a se prezenta la audieri in Comisia SIPA va trimite o informare catre Parlamentul European și catre liderii grupurilor…

- La invitația eurodeputatului Mircea Diaconu, vicepreședinte al Comisiei pentru Educație și Cultura a Parlamentului European, un numar de 18 operatori culturali din Romania au participat, in perioada 8-10 noiembrie 2017, la cateva ateliere de lucru și sesiuni de informare desfașurate la Bruxelles in…

- România a accepat sa plateasca paguba din dosarul în care este cercetat și Liviu Dragnea pentru o frauda de 21 de milioane de euro din fonduri europene. În 2016, Comisia Europeana, la sesizarea OLAF (Oficiul European Antifrauda), a cerut Romaniei…

- Marți, 7 noiembrie, deputatul PMP Constantin Codreanu, președinte al Comisiei pentru comunitațile de români din afara granițelor țarii, a participat, la sediul Parlamentului European din Bruxelles, la dezbaterea cu tema ”Diaspora româneasca în Uniunea Europeana”, organizata…

- Modificarile aduse legilor Justiției au reprezentat punctul central al intalnirii. Cei doi oficiali au avut un schimb de opinii cu privire la stadiul indeplinirii recomandarilor din cadrul MCV. Am explicat cele mai sensibile propuneri, a spus ministrul, Tudorel Toader, miercuri dimineața, intr-o…

- Dreapta condusa de fostul prim-ministru Silvio Berlusconi a castigat alegerile regionale desfasurate duminica in Sicilia, devansand Miscarea 5 Stele (M5S), populista si antisistem, indica rezultatele definitive date publicitatii marti, transmite AFP, conform agerpres.ro. Dupa numararea buletinelor…