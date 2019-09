Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Marii Britanii a decis miercuri sa ii solicite premierului Boris Johnson sa prezinte un plan in legatura cu masurile in cazul in care instanța va anula decizia de suspendare a Parlamentului de la Londra, potrivit Bloomberg. Președintele Curții, judecatoarea Brenda Hale, a…

- Finlanda detine, din iulie, presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene. „Nu vom deschide acest acord pe care l-am negociat intre Marea Britanie si Uniunea Europeana", a spus el la o conferinta in Helsinki. "Situatia din marea Britanie este confuza, nu stim ce se petrece acolo. Astazi pare…

- Șeful guvernului britanic a pledat pe langa Angela Merkel și Emmanuel Macron in favoarea gasirii de soluții «inteligente» pentru evitarea unui Brexit fara acord la 31 octombrie. Cum era de așteptat, frontiera irlandeza ramane cea mai spinoasa problema in calea deblocarii dosarului Brexit. Dupa o intrevedere,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va cere joi lui Boris Johnson, in cursul intrevederii lor la Paris, "clarificari", intrucat cererile premierului britanic pentru renegocierea Brexit "nu sunt o optiune viabila", potrivit AFP. "Astept clarificari de la Boris Johnson", a declarat miercuri presedintele,…

- Reprezentanții britanici nu vor mai asista la majoritatea reuniunilor Uniunii Europene începând cu 1 septembrie, cu excepția celor care "privesc interesul național", precum securitatea, a anunțat marți ministerul însarcinat cu Brexitul, scrie AFP.Guvernul estimeaza…

- Franky Zapata intentiona sa marcheze astfel implinirea a 110 ani de la primul zbor realizat cu un aparat mai greu decat aerul deasupra unei intinderi mari de apa, intre Marea Britanie si Franta, realizat de francezul Louis Bleriot in anul 1909.''Este o uriasa dezamagire. El a realizat intalnirea…

- Un numar de 14 state membre ale Uniunii Europene, dintre care 8 in mod activ, au convenit luni, la Paris, sa aplice un "mecanism de solidaritate" prin care sa fie repartizati migrantii salvati pe Marea Mediterana, a anuntat presedintele francez Emmanuel Macron, transmite AFP.Citește și: Traian…

- Huiduieli au putut fi auzite duminica in timp ce presedintele francez Emmanuel Macron se deplasa in masina pe bulevardul Champs-Elysees, inaintea paradei militare din Paris, de Ziua Nationala a Frantei,...