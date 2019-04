Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa devina, in mai, primul lider strain care il intalneste pe noul imparat al Japoniei Naruhito, a anuntat Casa Alba, relateaza news.ro citand AFP. Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump urmeaza sa efectueze o vizita in Japonia in perioada 25-28 mai, iar…

- Presedintele american Donald Trump a criticat tratamentul „dur” aplicat de Uniunea Europeana Marii Britanii in urma deciziei de a acorda o amanare a Brexitului pana pe 31 octombrie, scrie Politico, relateaza News.ro.Citește și: Cutremur puternic in Japonia: 6,1 grade pe scara Richter „Pacat…

- Constructorul european de avioane Airbus a declarat marti ca nu vede nicio baza legala pentru o eventuala decizie a SUA de a impune sanctiuni comerciale pentru o lista de produse din Uniunea Europeana, inclusiv pentru avioanele Airbus, transmite Reuters. Luni seara, biroul lui Robert Lighthizer,…

- Premierul Dancila incepe o vizita de doua zile la Bruxelles În deschiderea ședinței de guvern de astazi, premierul Viorica Dancila a anunțat ca începe o vizita de doua zile la Bruxelles, unde se va întâlni cu mai mulți lideri europeni. Premierul Viorica Dancila va co-prezida…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata, la Slobozia, ca, dupa europarlamentare va discuta despre un candidat comun al aliantei PSD-ALDE la functia de presedinte. "Sigur nu voi candida la europarlamentare", a declarat el, intrebat daca va candida la Prezidentiale. "Nu vorbesc…

- El a aratat ca este nevoie de "campioni europeni" si a mentionat ca, in prezent, in primele 40 de companii la nivel mondial, doar cinci sunt din UE, ceea ce, in opinia deputatului european, reprezinta "o cifra modesta". "Avem pe masa o propunere franco-germana, aparuta de cateva zile, care…

- Ar fi lipsit de responsabilitate pentru Uniunea Europeana (UE) sa refuze redeschiderea negocierilor asupra acordului de separare cu Marea Britanie, a declarat ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, intr-un interviu dat publicitatii duminica, informeaza Reuters. Premierul britanic…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko si-a facut publica marti intentia de a candida pentru un nou mandat la alegerile prezidentiale din 31 martie, promitand sa lanseze procesul de aderare a tarii sale la Uniunea Europeana (UE) si la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord