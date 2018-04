Stiri pe aceeasi tema

- Atena si Skopje nu au reusit inca sa gaseasca o solutie la disputa privind numele fostului stat iugoslav, pe care Grecia il considera o amenintare teritoriala la adresa sa, insa discutiile continua, a informat vineri mediatorul international Matthew Nimetz, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) confirma ca Federatia Rusa a declarat persona non grata un diplomat roman acreditat in Rusia, dupa o masura similara adoptata de tara noastra in spirit de solidaritate cu Marea Britanie, in cazul atacului de la Salisbury. MAE reitereaza pozitia sa de condamnare…

- Cele patru tari, care coopereaza in cadrul asa-zisului "Format Normandia" pentru a incerca sa puna capat acestei crize, au salutat totodata acordul partilor aflate in conflict de a consolida armistitiul pentru perioada Pastelui, incheiat la 23 martie si care va intra in vigoare la 30 martie, a adaugat…

- Liderii tarilor membre ale Uniunii Europene au trimis joi un mesaj de fermitate Turciei, condamnand "actiunile sale ilegale persistente" din Marea Mediterana, cu cateva zile inainte de o intalnire cu Recep Tayyip Erdogan menita sa tempereze relatiile problematice, transmite AFP. O serie de incidente…

- Grupul ArcelorMittal ar putea vinde combinatul siderurgic din Galati (fostul SIDEX), pentru a compensa preluarea Ilva (Italia), cea mai mare otelarie din Europa, scrie Reuters, care noteaza ca decizia de vanzare a unor active din Europa este menita sa raspunda ingrijorarilor Comisiei Europene privind…

- O definiție simpla și concisa a conceptului de saracie fata de combustibil se refera la situatia "de a nu-ti permite servicii energetice și/sau de a nu avea posibilitatea de a menține locuința incalzita corespunzator la prețuri accesibile". Saracia fata de combustibil tinde, evident, sa aiba mai…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer a acuzat Uniunea Europeana ca a adoptat o atitudine "de superioritate" in discutiile cu tarile membre din estul Europei in problema repartizarii migrantilor, relateaza Reuters. Seehofer, membru al CSU, aliatul bavarez al cancelarului Angela Merkel, a facut…

- Reformele au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge inclusiv la sanctiuni, executivul de la Varsovia avertizand insa ca in opinia sa eventuale sanctiuni nu ar face decat sa amplifice sentimentele eurosceptice, transmit…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis miercuri ca Romania a fost incadrata de Comisia Europeana in categoria statelor membre fara dezechilibre macroeconomice, fapt ce confirma „avansul inregistrat anul trecut de economia Romaniei, tendinta de consolidare a investitiilor publice si imbunatatirea…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), datele subliniind soliditatea pietei fortei de munca, care va sprijini in continuare cresterea bazata pe consum…

- Emmanuel Macron si Angela Merkel au o ”mare responsabilitate” in relansarea Europei, pusa din nou la incercare de partide populiste si de extrema dreapta in Italia, a declarat prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, care se intalneste cu seful statului francez marti, relateaza…

- Fostul premier olandez, Ruud Lubbers, cel care a prezidat negocierile pentru tratatul de la Maastricht care a dus la aparitia Uniunii Europene in forma de astazi si introducerea euro, a murit la varsta de 78 de ani. El a facut parte din grupul celor cinci care au decis soarta Uniunii Europene…

- Statele din Balcanii de Vest trebuie sa continue aplicarea reformelor, pentru a putea deveni membre ale Uniunii Europene, a declarat joi dupa-amiaza Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, citat de site-ul agentiei Reuters. Jean-Claude Juncker a efectuat in ultimele zile un turneu in Serbia,…

- Ucraina a decis sa treaca termocentralele de pe gaze naturale pe pacura si sa inchida scolile in incercarea de a face economii la gaze naturale, dupa ce grupul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile spre Ucraina, a anuntat vineri ministrul ucrainean al Energiei, Ihor Nasalyk, transmite Reuters, preluata…

- Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, a declarat vineri ca partidele de opozitie s-ar putea coaliza pentru a incerca sa inlature de la putere partidul sau, Fidesz, in cadrul alegerilor din 8 aprilie. Astfel, spune Orban, Ungaria se va transforma intr-un refugiu pentru migranti. Declaratiile vin dupa ce…

- "Pentru Austria, acesta este un proiect pozitiv", a declarat Kurz, dupa o intalnire cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, la Moscova. Rusia livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii…

- Macedonia a prezentat patru optiuni pentru a solutiona o disputa de zeci de ani cu Grecia in legatura cu numele sau, a declarat premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat marti Reuters. Cele doua state isi disputa numele 'Macedonia', Grecia sustinand ca folosirea acestuia de…

- Proiectul de document are obiectivul cresterii gradului de impozitare pentru companii precum Amazon, Google si Facebook, acuzate de tari ale Uniunii Europene ca achita impozite prea mici prin redirectionarea profiturilor spre state care au sisteme fiscale avantajoase, precum Luxemburg si Irlanda.Planul…

- Macedonia este mai aproape decat oricand de a rezolva disputa pe care o are cu Grecia privind denumirea fostului stat iugoslav, care impiedica ambitia acesteia de a adera la Uniunea Europeana si NATO, a declarat, miercuri, cancelarul german Angela Merkel, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa fie capabile sa raspunda singure amenintarilor de securitate, mai ales in contextul in care Statele Unite vor sa fie tot mai putin implicate in apararea Europei, au declarat, vineri, ministrii de Aparare ai Frantei si Germaniei, relateaza France 24.

- In cadrul unui discurs de campanie, ministrul de Finanțe bavarez Markus Soder a declarat ca se opune primirii Romaniei și Germaniei in zona Euro. Soeder, reprezentant al conservatorilor, a folosit exemplul Greciei pentru a-și susține punctul de vedere. In cadrul unei reuniuni politice, ministrul de…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat ca partidul de guvernamant GERB retrage de la ratificarea in parlament un tratat european pentru combaterea violentei impotriva femeilor, din cauza opozitiei puternice exprimate de grupuri religioase si politice, potrivit Reuters. Guvernul de centru-dreapta,…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom.Citește și: Imagini emotionante…

- „Exista, intr-adevar, o anumita diferențiere pe anumite poziții fundamentale ale Uniunii Europene (UE), in care țarile din Europa Centrala și de Est, cum e Polonia, au opinii diferite. Una din aceste teme, pe care o știm cu toții, este problema imigranților și a cotelor pentru primirea de imigranți.…

- In absenta timbrului de mediu, romanii au continuat si in prima luna din 2018 sa isi inamtriculeze pe banda rulanta masini second-hand, mai poluante si mai nesigure in trafic decat cele noi. In conditiile in care numarul de autoturisme rulate crescuse deja exploziv in cursul anului trecut,…

- Problema standardelor duble ale calitatii produselor alimentare vandute de unele companii in est, fata de cele din vest, este luata in serios de Comisia Europeana, care a anuntat vineri ca metodologia comuna de testare va fi gata in aprilie, ceea ce va permite statelor membre sa lanseze in mai o campanie…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 a mai depasit un obstacol dupa ce compania responsabila de acest proiect a primit autorizatia necesara pentru constructia si operarea conductei in apele teritoriale ale Germaniei, a anuntat miercuri operatorul conductei, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- 'Exista o cultura si un mod de viata crestine pe care noi am vrea sa le protejam', a afirmat Orban intr-o conferinta de presa, subliniind nevoia de a pastra identitatea si fundamentele crestine ale Europei. De asemenea, a mai spus Orban, regimul Schengen poate fi protejat 'daca vrem sa…

- Pentru a putea adopta moneda euro, Bulgaria trebuie sa mentina o cresterea economica solida si prudenta fiscala pentru o perioada relativ lunga de timp, a declarat marti guvernatorul Bancii Nationale a Bulgariei, Dimitar Radev. Bulgaria, tara care in prezent detine presedintia rotativa a blocului…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, transmite Reuters. În 2017, exporturile de gaze ale…

- In cursul unei reuniuni organizate vineri in Budapesta, liderii Ungariei, Poloniei, Slovaciei si Cehiei au adoptat o pozitie comuna privind necesitatea reformarii Uniunii Europene in contextul iesirii Marii Britanii (Brexit). Grupul Visegrad nu este de acord cu planul Germaniei, Frantei si Comisiei…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air este interesata de achizitionarea Alitalia, dar numai pentru rutele pe distante scurte si medii, a afirmat directorul general Jozsef Varadi, intr-un interviu acordat publicatiei italiene La Repubblica, transmite Reuters. Wizz Air, cel mai mare operator aerian…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, social-democratul Frans Timmermans, a declarat luni ca 'intelege' ezitarile Partidului Social-Democrat german (SPD) fata de formarea unei coalitii guvernamentale alaturi de conservatorii cancelarului Angela Merkel, dar a estimat ca este 'foarte dificil' ca…

- Bulgaria, care urmareste sa adopte moneda unica europeana euro, a realizat progrese reale in apropierea economiei sale de cea a tarilor din zona euro, dar inca mai are de lucru, a declarat vineri presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, transmite Reuters. Juncker, care s-a…

- In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania (+52%) si in august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de euro/MWh), conform unui raport al Comisiei Europene „Pe parcursul intregului trimestru III al anului 2007, preturile en gros de energie electrica…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din Ziarul Financiar relevanta pentru situația dezastruoasa cu care se confrunta Romania și din care aflam care este capitolul la care suntem codașii Europei.Ziarul Financiar: Din grupul statelor foste comuniste din Europa…

- De opt ani, cea mai mare economie germana se afla in expansiune, in paralel cu o scadere a somajului si o crestere a veniturilor fiscale. Intre timp, preturile de consum au consemnat un avans modest. Pentru tara supranumita candva bolnavul Europei, redresarea este impresionanta. Si totusi, acest…

- Lionel Messi (30 de ani) a semnat nu demult un nou contract cu Barcelona, care este valabil pana in 2021, care ii garanteaza un salariu anual de 29 milioane de euro și care este prevazut cu o clauza de reziliere de 700 de milioane de euro. Acum, insa, presa spaniola a aflat ca argentinianul poate pleca…

- Grecia doreste sa solutioneze anul acesta disputa privind numele fostei republici iugoslave a Macedoniei, a transmis ministerul de Externe de la Atena, evolutie ce ar putea permite aderarea acestei tari la Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Grecia doreste sa rezolve in acest an disputa in privinta numelui fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, miscare care ar putea debloca ambitia statului balcanic de a adera la Uniunea Europeana, noteaza Reuters. Atena a blocat incercarile Republicii Iugoslave de a adera la NATO si obiecteaza la aderarea…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, s-a intalnit ieri cu omologul sau ungar Viktor Orban la Budapesta pentru discutii privind cooperarea politica si economica, transmite Reuters, informeaza Bursa.ro . "Am discutat despre o banca de dezvoltare pentru tarile grupului de la Visegrad. Ne putem permite…