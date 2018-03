Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul SUA pentru Comert, Robert Lighthizer, a anuntat, joi, ca mai multi aliati ai SUA, printre care UE, Argentina, Austrialia, Brazilia si Coreea de Sud, vor fi scutiti de la planurile tarifare ale Washingtonului privind importurile de otel si aluminiu, relateaza The New York Times.

- Un razboi comercial 'nu este obiectivul nostru, dar nu ne temem de el. Trebuie sa fim pregatiti sa actionam in interesul SUA pentru a apara comertul liber si corect. Exista intotdeauna un risc cand faci asta', a spus acesta, dupa reuniunea din Argentina a G20, grupul tarilor bogate si al principalelor…

- Primele economii mondiale, SUA si China, ale caror dispute comerciale provoaca ingrijorari cu privire la un posibil razboi comercial, au profitat luni de reuniunea ministrilor de Finante si a presedintilor bancilor centrale din G20 pentru a-si impune propria pozitie in comunicatul final al reuniunii.…

- Ri a sosit la aeroportul Arlanda din Stockholm in jurul orei locale 18,15 si s-a urcat intr-o masina dintr-un convoi de vehicule diplomatice. Potrivit ministerului suedez de Externe, Ri urmeaza sa ramana pana vineri in tara scandinava pentru intalniri cu omologul sau, Margot Wallstrom,…

- CUPA MONDIALA 2018. Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 se vede la TVR. Cupa Mondiala FIFA Rusia 2018 se vede doar la TVR, care va transmite toate cele 64 de partide. Programul transmisiunilor TVR1 de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 Grupa A 14 iunie,…

- O delegatie a Parlamentului European a anuntat, miercuri, ca a avut discutii secrete in ultimii trei ani cu reprezentanti ai regimului nord-coreean, in incercarea de a convinge Phenianul sa renunte la testele nucleare si cu rachete balistice, relateaza site-ul televiziunii France 24. Grupul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca va excepta Uniunea Europeana de la taxele vamale asupra otelului si aluminiului daca aceasta va renunta la propriile bariere impuse produselor americane, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Taxele vamale de 25% asupra importurilor de…

- Ediție speciala EducaTIFF in cadrul Școala Altfel Cel mai longeviv proiect de educație cinematografica pentru elevi din Romania, EducaTIFF, ajunge anul acesta la a zecea aniversare. Activitațile programate in acest an incep cu ediția speciala EducaTIFF – Școala Altfel, in perioada 26-30 martie, la Cinema…

- Comisia Europeana ii ofera liderului de la Casa Alba si un ragaz de 90 de zile, timp in care spera sa ia decizia de a exclude de pe lista exportatorilor supraimpozitati Uniunea Europeana. Pozitia blocului comunitar este intarita de Angela Merkel care spune ca decizia lui Donald Trump nu este in interesul…

- Japonia a precizat ca aceasta miscare va avea un impact major asupra relatiilor bilaterale stranse cele doua tari, in timp ce China a declarat ca este “se opune ferm" deciziei, iar Coreea de Sud a precizat ca va depune o plangere la Organizatia Mondiala a Comertului.China, care produce…

- Prin impunerea de taxe mai mari la importurile de otel si de aluminiu, Donald Trump a iscat reactii la nivel mondial: China s-a declarat “ferm opusa" deciziei, Coreea de Sud spune ca va depune o plangere la Organizatia Mondiala a Comertului, iar UE, Brazilia si Argentina prop un scutiri.

- Marile economii ale lumii au reacționat, vineri, dupa ce președintele american Donald Trump a semnat decretul prin care introduce tarife suplimentare la importurile de oțel și aluminiu. Uniunea Europeană Comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, a declarat că Uniunea…

- Ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, a declarat vineri ca tarifele anuntate de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, vor fi o povara pentru companiile din cea mai mare economie europeana. Joi, Donald Trump a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si…

- Decizie drastica venita de la Casa Alba! Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, dar a exceptat Canada si Mexic si a oferit posibilitatea excluderii altor aliati, transmit DPA si Reuters. Reacțiile urmare…

- Descriind dumpingul de pe piata americana a otelului si aluminiului ca ''un asalt la adresa tarii noastre'', Trump a apreciat ca cea mai buna decizie pentru companii ar fi sa-si mute inapoi in SUA otelariile si topitoriile. Oficialul american a insistat ca productia de metale este vitala pentru securitatea…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, dar a exceptat Canada si Mexic si a oferit posibilitatea excluderii altor aliati.

- Comisarul Uniunii Europene pentru Comert, Cecilia Malmstrom, a declarat, joi, ca UE reprezinta un aliat apropiat al Statelor Unite si ar trebui sa fie scutita de noile tarife la importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters. Donald Trump a anuntat ca SUA va impune…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense…

- Un numar de 11 state au resuscitat joi, in Chile, Parteneriatul Trans-Pacific (TPP), considerat terminat in urma cu un an odata cu retragerea Statelor Unite, relateaza AFP, care apreciaza evenimentul ca un semnal puternic in fata tentatiilor protectioniste. Ministrii de externe sau ai comertului…

- Unsprezece tari semneaza Acordul complet si progresiv de parteneriat transpacific (TPP), fara Statele Unite, in contextul in care presedintele Donald Trump a decis retragerea din acest tratat, relateaza site-ul agentiei Reuters. Versiunea finala a acordului a fost prezentata in Noua Zeelanda…

- Uniunea Europeana a anunțat ca ar putea taxa suplimentar produse importante din Statele Unite, precum untul de arahide, sucul de portocale, afinele si bourbon-ul din SUA, daca Donald trump va impune taxe vamale pentru importurile de oțel și aluminiu, scrie Agerpres care citeaza AFP. “O lista provizorie…

- "Oamenii ma tot intreaba cand am de gand sa ma pensionez. Acesta va fi ultimul meu turneu mondial, dar e posibil sa mai susțin cate un concert ici-colo'', a declarat "prințul intunericului'' intr-un comunicat. Rockerul britanic in varsta de 68 de ani va concerta, ulterior, in America de Nord,…

- Uniunea Europeana (UE) va lua in considerare propriile sale tarife "de protectie" la importurile de otel si aluminiu, ca raspuns la decizia presedintele Donald Trump de a impune saptamana viitoare taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat din intreaga lume, a afirmat comisarul…

- ”Vom inainta, in urmatoarele zile, catre Organizatia Mondiala a Comertului propuneri pentru contramasuri la adresa SUA. In loc sa furnizeze o solutie, aceasta decizie a Washingtonului va agrava problemele. Uniunea Europeana va reactiona ferm pentru a-si apara interesele”, a declarat Juncker.…

- Pozitia Londrei cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana lasa ca optiune un acord de comert liber intre cele doua parti, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, transmite Reuters. ''Marea Britanie isi inchide singura usile, una cate una, si singurul model…

- SAPTAMANA SUNETULUI, a treia ediție, aduce noi inițiative artistice, dar și tehnologice, de mediu sau de politica culturala prin programul sau dedicat importanței cunoașterii fenomenului sonor sub cat mai multe aspecte. Punem Bucureștiul in rețea cu Budapesta, Viena, Bruxelles și chiar Siberia, pentru…

- Ultima veste uriașa primita de Romania de la UE: „A sosit timpul…” Ce se va intampla cu țara noastraJuncker a declarat miercuri ca „statul de drept nu e optional in UE” si a intarit nevoia unui proiect european care sa fie bazat pe libertatea, egalitate de sanse si statul de drept. Juncker a mai spus…

- Președintele american Donald Trump susține ca UE ar fi tratat ”foarte nedrept” SUA in materie de comerț. „Uniunea Europeana a tratat SUA intr-un mod foarte nedrept in materie de comert”, a declarat Trump intr-un interviu pentru postul britanic de televiziune ITV. Presedintele american a subliniat dificultatea…

- Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a sustinut astazi o conferinta de presa în care a facut totalurile primei sale vizite la Bruxelles, a anuntat prioritatile pentru anul curent si a explicat necesitatea crearii functiei pe care o detine în Guvern, comunica MOLDPRES.…

- Nivelul de incredere a populației Statelor Unite sufera anul acesta cea mai mare scadere din istoria sondajelor. Barometrul de Incredere Edelman 2018 arata ca oamenii au așteptari mai mari de la conducerile instituțiilor la care lucreaza, decat de la guvernanți. Astfel, lumea se așteapta ca mediul de…

- Puterea din Venezuela incearca sa profite de tendintele favorabile in randul electoratului si de dezbinarea opozitiei pentru a-i asigura un nou mandat presedintelui Nicolas Maduro, apreciaza AFP. Termenul normal pentru alegeri era in decembrie, ceea ce - arata DPA - ar fi permis negocierea cu opozitia…

- Acordul NAFTA va fi renegociat cu succes si nu va fi foarte diferit fata de versiunea sa actuala, anticipeaza majoritatea analistilor intervievati de Reuters in aceasta saptamana. Doar 4 din cei 45 economisti participanti la sondaj au afirmat ca acordul va fi desfiintat, iar restul se asteapta ca…

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…

- 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie orchestrata, care furnizeaza aceleasi articole de dezinformare in cat mai multe limbi posibil, prin cat mai multe canale, cat mai des posibil', a declarat comisarul european pentru securitate, Julian King,…

- In acelasi dosar au fost deferiti justitiei doi fosti directori de la CoNAS, Oana Mihaela Alexandrescu Duca - director economic si administrativ, pentru abuz in serviciu si luare de mita, respectiv Aracsia Magdalena Bentia (fosta Dascalescu) - director al Directiei Juridice, pentru abuz in serviciu,…

- Marea Britanie a initiat discutii informale in vederea eventualei aderari, dupa iesirea din Uniunea Europeana, la Tratatul de Parteneriat Trans-Pacific (TPP), desi natiunea nu este situata in aceasta regiune, informeaza cotidianul Financial Times. Propunerea apartine Departamentului britanic…

- Acordul de parteneriat transpacific (TPP), care este de asteptat sa creeze cea mai mare zona de liber schimb din lume, a fost semnat in 2016 de cele 12 tari partenere in cadrul unei ceremonii in Noua Zeelanda. Australia, Brunei, Canada, Chile, Japonia, Malaezia, Mexic, Noua Zeelanda, Peru, Singapore,…

- Purtatorul de cuvant al diplomatiei canadiene, Adam Austin, a afirmat ca Ottawa este dezamagita de hotararea liderului de la Casa Alba si ca acesta este motivul pentru care Canada s-a abtinut atunci cand Adunarea Generala a ONU a supus la vot o rezolutie care solicita Statelor Unite sa-si retraga…