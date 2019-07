UE și-a nominalizat șefii: România, un perdant în tabăra câștigătoare PRINCIPII ȘI PACATE Principiile „salvate” sunt aruncate acum ca praf in ochi. Democrația a invins! Chiar daca Președintele Comisiei Europene nu va fi Spitzenkandidatul Manfred Weber, cel puțin va proveni din EPP, partidul european care – nu-i așa? – a caștigat alegerile. Astfel, opțiunea cetațenilor europeni a fost respectata. Alaturi de acesta, Președintele Consiliului va fi un „liberal” de tip nou din recent moșita grupare macronista, iar Inaltul Reprezentant pentru politica externa un socialist, in timp ce președinția Parlamentului va fi imparțita intre un popular („nemuritorul”… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

