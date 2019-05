Uniunea Europeana a chemat vineri Cuba sa raspunda sanctiunilor impuse de SUA prin facilitarea investitiilor straine pe insula, informeaza dpa. Sanctiunile pot ajuta Cuba sa inteleaga ca "tarile care sunt cele mai deschise din punct de vedere comercial sunt cele mai prospere din lume", a declarat seful Delegatiei UE in Cuba Alberto Navarro in cadrul unui forum organizat de ministerul pentru comert exterior de la Havana. "Nu am vazut nicio tara care sa iasa din subdezvoltare prin ajutor pentru dezvoltare si solidaritate internationala", a declarat ambasadorul Navarro. Intreprinzatorii straini care…