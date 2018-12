Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a adoptat o serie de masuri, in special in sectoarele serviciilor financiare, transporturilor aeriene si vamal, pentru atenuarea consecintelor in cazul absentei unui acord cu Londra asupra Brexitului, transmite AFP. Cu 100 de zile inaintea iesirii efective a Regatului…

- Președintele Romaniei a avut vineri, 14 decembrie a.c., la Bruxelles, o intrevedere cu Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, doamna Theresa May. Au fost discutate in principal subiecte aflate pe agenda bilaterala și europeana, precum procesul de retragere a Marii Britanii…

- Una dintre marile temeri privind Brexit-ul este ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va insemna restabilirea unei frontiere "dure" intre provincia britanica Irlanda de Nord si Republica Irlanda vecina, membra a UE. Intentia este de a pastra acordul de pace din 1998, care a pus capat…

- Intrevederea a avut loc in prezenta E.S. Andrew Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord in Romania. Obiectivul strategic al Romaniei este ca Uniunea Europeana și Marea Britanie sa aiba o relație cat mai apropiata, dupa producerea Brexitului. Intrarea London…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat, pentru miercuri, o sedinta a Guvernului, in care se va discuta un proiect final pentru Brexit. O sursa a dezvaluit pentru BBC ca Uniunea Europeana (UE) si Marea Britanie au ajuns la un acord tehnic final, dupa discutiile intense care au avut loc saptamana…

- Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, va informa Comisia Europeana in legatura cu negocierile cu Londra privind iesirea Marii Britanii din UE, negocieri despre care premierul britanic Theresa May a afirmat ca sunt ''in etapa finala'', dar raman blocate in legatura cu granita dintre Republica…

- Propunerea ar viza deblocarea negocierilor cu Londra, aflate in impas, au indicat miercuri doi diplomati europeni, citati de AFP. Posibilitatea extinderii cu un an a perioadei de tranzitie post-Brexit in vederea negocierii viitoarei relatii intre Londra si UE vizeaza mai ales solutionarea problemei…

- Aceste declaratii intervin cu o saptamana inainte ca liderii europeni sa se reuneasca la Bruxelles pentru ceea ce ar putea fi ultima sansa de a se ajunge la un acord privind conditiile separarii dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana. 'Exista progrese', a apreciat Angela Merkel in cursul unei…