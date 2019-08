Uniunea Europeana se opune invitarii necondiționate a Rusiei de a se alatura, din nou, statelor membre G7, a precizat un inalt oficial european citat de agentia Reuters, preluata de Hotnews. Precizarea vine dupa ce președintele american Donald Trump a avansat ideea ca Rusia sa fie reprimita in grupul liderilor mondiali. Cei șapte lideri din țarile puternic industrializate urmeaza sa se intalneasca in acest weekend la Biarritz, Franța. Formatul era cunoscut cu acronimul G8 inainte ca Rusia sa fie exclusa, in 2014, ca urmare a anexarii ilegale a Crimeii. Oficialul a mai declarat ca motivele pentru…