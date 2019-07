UE se îndreaptă spre o recoltă mare de grâu în pofida valului de căldură de la începutul verii 'Valul de caldura a provocat o diminuare a recoltei cu cateva milioane de tone dar, pe ansamblu, vom avea o recolta mare si livrari semnificative la export in principalii producatori Franta, Germania, Marea Britanie si Polonia', a declarat un trader german. In Franta, cel mai mare producator de grau din UE, fermierii au recoltat 33% din cultura de grau moale pana la data de 15 iulie, in crestere fata de 9% in urma cu o saptamana. 'In Franta, recolta arata mai bine decat ne asteptam. Randamentele sunt foarte bune in pofida valului de caldura', a spus un trader pentru Reuters. Participantii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

