- Uniunea Europeana a blocat activele Serviciului iranian de informatii si a doi agenti, in contextul in care Olanda a acuzat Iranul de asasinarea a doi disidenti, iar Franta si Danemarca au denuntat o serie de comploturi iraniene in Europa, in timp ce Teheranul a acuzat UE ca protejeaza "teroristi".

- Romania a jucat finala mica la Europeanul de Handbal feminin, din Franța, in compania Olandei! Vicecampioana mondiala s-a distrat cu tricolorele, mai ales in prima repriza, in care romancele au marcat doar 8 goluri in 30 de minute. A fost 15-8 pentru batave la pauza, iar cea mai mare diferența de…

- Numarul persoanelor interesate de perfectionare si formare profesionala a crescut in Europa de la 35,2% in 2007 la 45,1% in 2016, insa Romania se situeaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana, cu o rata de participare de doar 7% in 2016, arata datele publicate luni de Eurostat. In 2016, cea mai ridicata…

- Casele de pariuri o considera favorita pe reprezentativa gazda Franta, care are cota 3,50 la un triumf. Locul doi in preferintele bookmakerilor e ocupat de Rusia, cu 3,75, in timp ce nationala Romaniei e vazuta cu sansa a treia la castigarea Campionatului European de handbal feminin, avand cota 5,00.…

- Tesla iși respecta ultima promisiune de a lansa Model 3 pe piața europeana in prima parte a anului viitor. Constructorul american a lansat deja configuratorul pentru Model 3 pe mai multe piețe din Europa, printre care se numara și Franța, Germania, Olanda, Marea Britanie, Suedia și Norvegia. Cu aceasta…

- Aproximativ 300 de medici s-au prezentat la interviuri la editia de toamna a „Carierelor in alb“, cel mai mare targ de joburi pentru personal medical din Banat care a avut loc duminica, 18 noiembrie, la Timisoara. Au venit recrutori din Germania, Marea Britanie, Franta, Belgia, Olanda, Suedia, Norvegia…

- Creșterea salariului minim e trecuta in ​ Programul de Guvernare 2018-2020 , la pagina 27, unde se prevede creșterea salariului minim la un nivel echitabil și introducerea salariului minim pentru persoanele cu studii superioare. "In ceea ce privește salariul minim, acesta va crește o data pe an, așa…

- O frauda fiscala la nivel european a fost obtinuta printr-o schema de evaziune fiscala in 11 tari europene. Au fost fraudați astfel 55 de miliarde de euro, potrivit Reuters, informeaza Digi24.roParticipantii la aceasta schema incasau rambursarea impozitului pe dividende de mai multe ori pentru…