- UE a decis sa sanctioneze opt cetateni rusi, aflati pe lista neagra pentru responsabilitatea lor in incidentele din Marea Azov in noiembrie trecut, au indicat mai multe surse europene, scrie digi24.ro.

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunta ca in dosarul penal privind incidentele violente ce au avut loc pe 10 si 11 august 2018 in Piata Victoriei din Bucuresti, aflat pe rolul Sectiei parchetelor militare din cadrul Parchetului…

- Rusia a dus o campanie de dezinformare timp de un an inainte de a sechestra trei nave ucrainene si echipajele lor in Marea Azov la sfarsitul lui noiembrie, a declarat luni comisarul european pentru securitate Julian King, relateaza AFP. "Daca vreunul dintre voi credea ca acest incident a fost neasteptat,…

- Consideratiile de politica interna interfereaza cu provocarile strategice si militare in Marea Azov in aceasta noua escaladare a tensiunilor intre cele doua foste republici 'surori' din cadrul Uniunii Sovietice. La Moscova, omul forte al Rusiei, Vladimir Putin, si-a vazut popularitatea - foarte ridicata…

- Primarul orasului Buenos Aires i-a desfiintat pe ultrasii lui River Plate, cunoscuti ca "barra brava", sustinand ca acestia sunt vinovati pentru violentele de la returul finalei Cupei Libertadores. Inaintea jocului, ei au atacat autocarul lui Boca Junior, mai multi fotbalisti fiind...

- Cinci tari din Uniunea Europeana, in prezent membre al Consiliului de Securitate, au lansat un apel luni catre Rusia sa 'restabileasca libertatea de trecere' prin stramtoarea Kerci, dupa ce trei nave ucrainene au fost oprite cu forta si sechestrate in ajun de garzile de coasta ruse in timp ce se…

- Cele trei nave ucrainene arestate duminica de Rusia in largul coastelor Crimeei sunt tinute in portul Kerci, relateaza luni agentia de presa Reuters, scrie Agerpres. Potrivit unui martor, in jurul navelor pot fi vazute persoane in uniforme ale marinei militare. Fortele navale ucrainene…