UE: România, ultimul loc la consumul de pastă de dinţi şi igienă orală UE: Romania, ultimul loc la consumul de pasta de dinti si igiena orala Potrivit statisticilor europene, tara noastra este pe ultimul loc din Uniune la consumul de pasta de dinti si igiena orala. De ce - ne spune corepondenta noastra, Gina Poenaru.

-: Eu nu m-am spalat cu pasta de dinti de nu mai tin minte.

-: Tinerii se mai spala, dar asa, alde noi nu prea.

-: Nu, ca n-am dinti. Sotul meu se spala în fiecare zi cu asta.

Reporter: Consumul de pasta de dinți este principalul indicator pentru nivelul de igiena orala.

… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de sibieni au venit in Piata Mare sa-i vada pe liderii europeni France's President Emmanuel Macron greets well wishers outside a EU summit in Sibiu, central Romania on May 9, 2019. European Union leaders will meet on Thursday to set out a course for increased political cooperation in the wake of…

- Numarul romanilor care au incredere in justiție a scazut la doar 40% in ultimul an, rezulta dintr-un sondaj Eurobarometru dat publicitatii vineri de Comisia Europeana. Doar 40% dintre romani au o parere buna sau destul de buna despre independenta tribunalelor si a judecatorilor, in scadere fata de 2018,…

- Premierul Pavel Filip, intrevedere cu ambasadorul Romaniei la Chișinau Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip. Foto: radiochisinau.md. Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a discutat ieri cu ambasadorul României la Chisinau, Daniel Ionita, despre proiectele…

- Targul de Turism Vacanta, la Constanța Foto: Arhiva. La Constanta are loc, astazi, deschiderea Târgului de Turism Vacanta. Evenimentul se adreseaza publicului larg, dornic sa calatoreasca în tara si peste hotare. Corespondentul nostru, Sorin Cealera, ne ofera mai multe informatii.…

- Gerard Mourou: ”Acum, Romania este in fruntea clasamentului” Photo: eli-np.ro. Laureatul Premiului Nobel pentru fizica de anul trecut, francezul Gérard Mourou, care a fost colaborator al proiectului laserului de mare putere de la Magurele, considera ca tot meritul pentru obținerea puterii…

- Ingrijorate de numarul in creștere de concedii medicale, unele companii au angajat oameni care sa verifice daca salariații sunt intr-adevar bolnavi și stau acasa. Mulți patroni se plâng că în fiecare lună au angajați care obțin zile libere de la medic. În anii…

- K. Iohannis reprezinta Romania la conferinta de securitate de la Munchen Presedintele Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis reprezinta România la conferinta de securitate de la München, unde sunt asteptati zeci de presedinti, premieri si ministri din întreaga…