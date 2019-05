Stiri pe aceeasi tema

- ''Ar fi de ajutor daca Germania ar sprijini activ aderarea Romaniei la zona Schengen. Ne-ar bucura acest lucru'', a declarat seful diplomatiei romane pentru ziarul german. Mai intai ar fi eliminate controalele in aeroporturi, apoi, in a doua etapa, pentru transportul rutier si feroviar. Ar fi mai…

- Liviu Pleșoianu a atacat atitudinea lui Emmanuel Macron cu privire la viitorul Europei. "Visul meu este despre un popor care respinge atitudinile de vataf luminat de tipul Macron! Sunt inca victima unei starii de uluire, stare generata de un discurs recent al lui Macron din Parlamentul European!…

- Ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, a salutat apelul presedintelui francez, Emmanuel Macron, in favoarea unor reforme cuprinzatoare la nivelul Uniunii Europene inainte de alegerile europarlamentare din luna mai, informeaza miercuri dpa. "O dezbatere angajata cu privire la modul…

- Premierul ungar Viktor Orban, un critic puternic al Uniunii Europene, a salutat marti initiativa presedintelui francez Emmanuel Macron pentru discutii privind reforma blocului comunitar, spunand ca "este timpul sa vorbim serios despre viitorul Europei", potrivit agerpres.ro.Citește și: Gabriela…

- Guvernul olandez a anuntat ca va prelua o participatie in Air France-KLM egala cu cea detinuta de Executivul francez, pentru a-si spori influenta asupra operatiunilor operatorului aerian, o decizie care a luat prin surprindere autoritatile de la Paris, transmite Reuters. Investiţia vine după…

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt a facut apel miercuri la statele membre ale Uniunii Europene sa isi mentina cooperarea cu Marea Britanie in ciuda plecarii iminente a Londrei din blocul comunitar, relateaza DPA. "Acum ar fi o greseala enorma daca Europa ar permite ca Brexit-ul…

- Ministrul german al Apararii, Ursula von der Leyen, promite ca, in ciuda tuturor piedicilor, Germania va majora bugetul apararii la un nivel de 2% din PIB. Delcaratia a fost facuta de ministrul german la Conferința de Securitate de la Munchen, scrie „Adevarul european”. Ministrul a dat asigurat ca Alianța…

- Bruxellesul, capitala Belgiei, e considerat noul cuib de spioni al Europei. Orasul a devenit tinta activitatilor de spionaj, din cauza rolului important pe care il joaca in politicile europene si nu numai. Cel mai recent caz e legat de suspiciunile potrivit carora Marea Britanie i-ar spiona pe oficialii…