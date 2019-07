Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu va renegocia Acordul Brexit elaborat cu Marea Britanie, i-a transmis, joi seara, Jean-Claude Juncker, presedintele in functie al Comisiei Europene, lui Boris Johnson, noul premier britanic, in timp ce negociatorul UE, Michel Barnier, a catalogat "inacceptabila" pozitia Londrei,…

- Jean Claude Juncker, inca președinte al Comisiei Europene, a transmis, joi, ca Boris Johnson, noul premier al Marii Britanii nu va putea schimba termenii acordului pentru Brexit negociat de Theresa May. "Presedintele Jean-Claude Juncker si premierul Boris Johnson au discutat prin telefon. Președintele…

- Boris Johnson "a declarat ca daca este sa se incheie un acord, trebuie eliminata 'plasa de siguranta' (pentru frontiera irlandeza - n.r.). Este evident inacceptabil si nu tine de mandatul Consiliului European", a afirmat Michel Barnier intr-o scrisoare adresata reprezentantilor celorlalte 27 de state…

- Termenii acordului de divort incheiat de Theresa May cu Uniunea Europeana sunt "inacceptabili", a declarat noul prim-ministru britanic Boris Johnson, transmitand un ultimatum Bruxellesului de a renegocia Brexitul sau sa se astepte la perspectiva ca Marea Britanie va parasi blocul fara niciun acord,…

- Theresa May a demisionat, dar posibilii sai succesori se confrunta cu aceeași situație lasata de ea. Intrebarea pe care și-o pun cetațenii britanici este daca aceștia vor gasi in cele din urma o soluție pentru ieșirea din actuala criza. La finele acestei luni, Regatul Unit va avea un nou prim-ministru,…

- Marea Britanie "trebuie sa paraseasca" Uniunea Europeana pe 31 octombrie, dupa ce amânarea de doua ori a datei Brexitului, a declarat luni ministrul britanic însarcinat cu aceasta problema spinoasa, subliniind ca aceasta voința ambelor parți, potrivit La Libre, citat de Rador.…

- "Noi am spus intotdeauna clar si Boris Johnson (principalul favorit pentru postul de prim-ministru in locul Theresei May) a spus-o foarte clar: Regatul Unit trebuie sa plece la 31 octombrie", a declarat ministrul responsabil de Brexit, Stephen Barclay, in cursul unei conferinte de presa cu jurnalisti…

- "Nu mai cred ca abordarea noastra va pune in practica rezultatul referendumului", a scris Andrea Leadsom intr-o scrisoare adresata premierului Theresa May."De aceea, cu mare regret si cu inima grea demisionez din acest guvern", a adaugat ea. Pe de alta parte, cea mai recenta initiativa…